Twórcy The Day Before zamykają studio po 4 dniach od premiery. Porażka tytułu

Ostatecznie wychodzi na to, że The Day Before okazało się finansową porażką – deweloperzy otwarcie przyznali, że najzwyczajniej w świecie nie mają już funduszy na kontynuowanie prac nad swoją grą, w tym nawet wydanie aktualizacji:

Dzisiaj ogłaszamy zamknięcie studia Fntastic. Niestety, The Day Before zawiodło finansowo i brakuje nam funduszy, aby kontynuować. Cały otrzymany dochód jest wykorzystywany do spłaty długów wobec naszych partnerów. Zainwestowaliśmy wszystkie nasze wysiłki, zasoby i godziny robocze w rozwój The Day Before, która była naszą pierwszą dużą grą. Naprawdę chcieliśmy wydać nowe łatki, aby ujawnić pełny potencjał gry, ale niestety nie mamy funduszy na kontynuowanie prac.

(...) W tej chwili przyszłość The Day Before i Propnight [poprzedniej odsłony Fntastic] jest nieznana, ale serwery pozostaną sprawne. Przepraszamy, jeśli nie spełniliśmy waszych oczekiwań. Zrobiliśmy wszystko, co w naszej mocy, ale niestety źle obliczyliśmy nasze możliwości. Tworzenie gier to niezwykle trudne przedsięwzięcie.