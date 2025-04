Cronos: The New Dawn z dużym pokazem. Bloober Team podało datę wydarzenia

Od czasu jego zapowiedzi, Bloober Team regularnie dzieli się z nami nowymi informacjami na temat Cronos: The New Dawn - jest to kolejna gra z elementami horroru studia zaraz po Silent Hill 2 Remake. Niedawno zobaczyliśmy gameplay teaser, a niewiele wcześniej, a dokładnie podczas Future Game Show 25 mogliśmy zobaczyć kilka materiałów. Tym razem otrzymaliśmy zapowiedź nadchodzącego pokazu.

Cronos: The New Dawn – zapowiedź kwietniowego pokazu

Bloober Team potwierdziło na Twitterze/X, że już 16 kwietnia będziemy mogli obejrzeć obszerny pokaz Cronos: The New Dawn. Niestety, więcej szczegółów otrzymamy na samym wydarzeniu, lecz polscy deweloperzy obiecują, że zobaczymy tam “mnóstwo nowych informacji”. Bardzo prawdopodobne, że doczekamy się tak dłuższego nagrania prezentującego rozgrywkę - do tej pory ten element był prezentowany w formie teasera.

Wczytywanie ramki mediów.