Twórcy The Day Before powracają. Fntastic chce tworzyć gry, które „będą kochane przez dziesięciolecia”

Twórcy zapewnili, że chcą budować zaufanie poprzez jasną komunikację ze społecznością. Zespół miał również zrozumieć błędy i planuje regularnie udostępniać raporty z postępów w rozwoju, by gracze byli poinformowali o każdym etapie prac. Przed oficjalnym wydaniem produktu mają również ukazywać się bezpłatne, otwarte wersje beta do przetestowania gry. Firma ma również przejść „od modelu opartego na wolontariacie do podejścia mocno zakorzenionego w profesjonalizmie” poprzez zatrudnianie specjalistów w branży i doskonalenie umiejętności pracowników.

Poza udostępnionym planem uruchomiono kampanię na platformie Kickstarter. Escape Factory w momencie pisania tego tekstu wsparło 15 osób, a do końca kampanii pozostało 29 dni. Zespół zaznaczył, że „jeśli jednak nie uda nam się osiągnąć początkowego celu finansowania, nie będziemy w stanie wydać Escape Factory ani powrócić jako Fntastic”.

Nie powróci również Propnight ani The Day Before – jak zaznaczyli twórcy na oficjalnej stronie, utracili wszystkie prawa do tytułów. Nieudana premiery miała jednak dostarczyć „cennej lekcji”, a zespół bierze „pełną odpowiedzialność za to, co się wydarzyło”. Ponadto „wszystkie środki uzyskane ze sprzedaży The Day Before zostały w całości zwrócone”. Jeśli chodzi o odbiór wśród graczy, pod wspomnianym wyżej postem znalazła się masa krytycznych komentarzy skierowanych w stronę Fntastic.

Zainteresowani nowym projektem firmy mogą wypróbować Escape Factory za darmo w ramach wersji demonstracyjnej. Znajduje się ona na platformie Steam, w tym miejscu.

Wczytywanie ramki mediów.