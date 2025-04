Marathon bez wymogu konta PlayStation Network na PC i Xboxie. Bungie nie chce denerwować graczy

Dobra wiadomość dla graczy oczekujących na Marathon, nadchodzącej gry PvP od studia Bungie, należącego do Sony. Twórcy potwierdzili, że gra nie będzie wymagała logowania do konta PlayStation Network (PSN) na platformach PC oraz Xbox, co na pewno ucieszy wielu graczy.

Obawy graczy nie wzięły się znikąd. W zeszłym roku Sony zapowiedziało, że Helldivers 2 na PC będzie wymagać konta PSN i taka decyzja wywołała ogromną falę krytyki, która doprowadziła między innymi do zbombardowania gry negatywnymi recenzjami na Steamie. Po burzy w społeczności, Sony wycofało się z tej decyzji i złagodziło swoje podejście do obowiązkowego logowania, zapowiadając, że PlayStation Network nie będzie wymagane także przy premierach na PC takich tytułów jak:

Choć obowiązkowe logowanie odchodzi w cień, Sony wciąż stara się zachęcać graczy do zakładania kont PlayStation Network. W wersji PC The Last of Us Part II Remastered, gracze mogli otrzymać 50 punktów w grze oraz specjalny strój Ellie, inspirowany nadchodzącym projektem Naughty Dog, którym jest Intergalactic: The Heretic Prophet.

Nie wiadomo jeszcze, czy podobna forma „zachęty” pojawi się przy grze Marathon.

Czym w ogóle jest Marathon? Jest to nowa wizja klasycznej marki Bungie, która tym razem przyjmie formę extraction shootera z PvP. Gra została zapowiedziana w maju 2023 roku, ale od tamtej pory szczegóły były trzymane w tajemnicy. Dopiero w ostatnim czasie zaczęło pojawiać się więcej informacji na ten temat, a pierwszy oficjalny pokaz rozgrywki ma się odbyć już 12 kwietnia o 19:00 czasu polskiego, na platformach Twitch oraz YouTube.