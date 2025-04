Znamy datę premiery Mafia: The Old Country. Deweloper przypadkowo ujawnił tę informację

Zapowiedziane Mafia: The Old Country to produkcja, która jest częścią popularnej serii Mafia. Gra jest rozwijana przez studio Hangar 13 i ma na celu przeniesienie graczy do lat 70. XX wieku, do nowej lokalizacji, która ma być częścią fikcyjnego świata mafii.

Mafia: The Old Country ma wprowadzać nowe postacie, fabułę oraz możliwe do eksplorowania środowiska, zachowując jednocześnie elementy, które przyczyniły się do sukcesu poprzednich gier z serii. Choć szczegóły dotyczące mechaniki rozgrywki i fabuły są jeszcze owiane tajemnicą, zapowiedziano, że gra będzie koncentrować się na narracji i immersji, które są kluczowe dla marki Mafia. Warto również zauważyć, że seria Mafia znana jest z realistycznego podejścia do przedstawienia życia przestępczego oraz głęboko rozwiniętych postaci.



Fani serii z niecierpliwością czekają na więcej informacji i te faktycznie powinny pojawić się podczas tegorocznego PAX East 2025. Przy okazji dowiemy się czy omyłkowy wyciek będzie miał potwierdzenie w rzeczywistości.

Wstępnie możemy jednak zaznaczyć datę 8 sierpnia 2025 w kalendarzu i rozgrzewać platformy do grania takie jak PlayStation 5, Xbox Series X/Soraz PC (Steam).