Zapowiedziano Victoria: The Board Game. Paradox rozwija markę o planszówkę

Na początku bieżącego miesiąca informowaliśmy, że Victoria 3 cieszy się sporym zainteresowaniem, mimo że tytuł ostatecznie – wbrew wcześniejszym zapowiedziom – nie trafił do usługi PC Game Pass. Sukces najnowszej odsłony kultowej serii strategii historycznych zachęcił najwyraźniej Paradox Interactive do rozwoju marki. Okazuje się bowiem, że wspomniana firma przy współpracy z Aegir Games i PSC Games pracuje nad Victoria: The Board Game.

Nadchodzi Victoria: The Board Game – ciężka strategia dla fanów planszówek

Zgodnie z przekazanymi informacjami, za Victoria: The Board Game odpowiada norweski projektant Eivind Vetlesen, a sama gra ma trafić do sprzedaży w 2024 roku. Niewykluczone więc, że w przyszłym roku zainteresowani będą mieli okazję wesprzeć projekt dzięki kampanii crowdfundingowej na platformie Kickstarter. Na szczegóły dotyczące ewentualnej zbiórki trzeba jednak poczekać.



Victoria: The Board Game ma być „ciężką strategiczną grą cywilizacyjną” dla maksymalnie 6 osób. Nie zabraknie również trybu solo, a pojedyncza partia ma trwać od 90 do 300 minut. Tytuł ma oferować różne drogi do zwycięstwa, ponieważ gracze będą mogli postawić m.in. na rozwoju infrastruktury, innowacje technologiczne, dyplomację czy też politykę wewnętrzną lub międzynarodową. Więcej informacji na temat samej rozgrywki otrzymamy najpewniej dopiero w przyszłym roku.



Przypomnijmy, że Victoria 3 dostępna jest wyłącznie na komputerach osobistych. Produkcja Paradox Development Studio zebrała bardzo dobre recenzje, a branżowi dziennikarze chwalili tytuł przede wszystkim za głębie rozgrywki i jej złożoność. Tytuł otrzymał również nominację do The Game Awards 2022 w kategorii „Najlepsza gra strategiczna/ symulacja”, ale ostatecznie statuetkę zdobyła gra Mario + Rabbids: Sparks of Hope.