Zaloguj się lub Zarejestruj

Nowy patch do Europa Universalis 5 wywołał spór. 320 naprawionych błędów to za mało dla części graczy

Mikołaj Berlik
2025/12/03 13:00
0
0

Mimo szybkiego tempa aktualizacji część fanów ma poważne zastrzeżenia do zmian w mechanikach.

Studio Paradox Tinto udostępniło nowy patch do swojej wielkiej strategii, usuwając z gry ponad 320 błędów. To kolejny krok w szybkim tempie aktualizowania tytułu, który pozostaje jednym z najlepiej ocenianych debiutów Paradoxu ostatnich lat.

Europa Universalis 5

Europa Universalis 5 – co zmieniła aktualizacja 1.0.8

W poprawkach znalazło się m.in. usunięcie 24 usterek z polskiej wersji językowej oraz rozwiązanie problemu błyskawicznego spadku alfabetyzmu po zmianach w umiejętnościach czytania populacji. Patch blokuje także obchodzenie trybu Ironman poprzez wyłączenie gry skrótem Alt + F4 – teraz wymusza to automatyczny zapis, co część społeczności uznała za potrzebne, a część za zbyt restrykcyjne.

Nie zabrakło jednak kontrowersji. Część graczy krytykuje osłabienie centralizacji, które ich zdaniem zbyt mocno wpływa na lojalność poddanych. Zastrzeżenia te pojawiały się już w fazie beta-testów, a część fanów twierdzi, że patch powinien pozostać w becie dłużej. Mimo to inni gracze bronią zmian i zwracają uwagę, że tempo poprawek jest znacznie lepsze niż w przypadku takich produkcji jak Cities: Skylines 2.

GramTV przedstawia:

Pomimo sporów, zainteresowanie Europa Universalis 5 nie słabnie. W ostatnich 24 godzinach „peak” aktywnych osób przekroczył 32 tysiące użytkowników jednocześnie. Pełną listę zmian w wersji 1.0.8 opublikowano m.in. na Steamie.

Tagi:

News
Paradox
Paradox Interactive
strategia
aktualizacja gry
aktualizacja
symulator
Europa Universalis V
Europa Universalis 5
Europa Universalis
Europa
Mikołaj Berlik
Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112