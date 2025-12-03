Nowy patch do Europa Universalis 5 wywołał spór. 320 naprawionych błędów to za mało dla części graczy

Mimo szybkiego tempa aktualizacji część fanów ma poważne zastrzeżenia do zmian w mechanikach.

Studio Paradox Tinto udostępniło nowy patch do swojej wielkiej strategii, usuwając z gry ponad 320 błędów. To kolejny krok w szybkim tempie aktualizowania tytułu, który pozostaje jednym z najlepiej ocenianych debiutów Paradoxu ostatnich lat.

Europa Universalis 5 – co zmieni ła aktualizacja 1.0.8

W poprawkach znalazło się m.in. usunięcie 24 usterek z polskiej wersji językowej oraz rozwiązanie problemu błyskawicznego spadku alfabetyzmu po zmianach w umiejętnościach czytania populacji. Patch blokuje także obchodzenie trybu Ironman poprzez wyłączenie gry skrótem Alt + F4 – teraz wymusza to automatyczny zapis, co część społeczności uznała za potrzebne, a część za zbyt restrykcyjne.