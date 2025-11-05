Europa Universalis 5 już dostępna. Świetne oceny od krytyków i solidny start na Steamie

Europa Universalis 5 zadebiutowała już na rynku. W związku z debiutem gry pojawiły się też pierwsze recenzje krytyków oraz samych graczy na Steamie. Serwis Metacritic wskazuje na średnią ocen 85/100, natomiast na platfomie Valve odbiór jest „w większości pozytywny”.

Według dziennikarzy Europa Universalis 5 to wciągająca i ulepszona względem poprzedników gra strategiczna. Pochwały zbiera ogromna ilość zawartości, a także poziom dopracowania produkcji. Ponadto wspomina się również o rozbudowanych systemach i pięknej, szczegółowej mapie.

Recenzje Europa Universalis 5

Digital Chumps – 9,5/10

DualShockers – 9,5/10

Gamersky – 9,5/10

GAMINGbible – 9/10

TechRadar Gaming – 9/10

TheGamer – 9/10

TheSixthAxis – 9/10

PC Gamer – 8,7/10

GameWatcher – 8,5/10

IGN – 8/10

Metro GameCentral – 8/10

Stevivor – 8/10

CGMagazine – 8/10

GameStar – 7/10

Użytkownicy Steama doceniają z kolei skomplikowane systemy, złożoność gry i bogactwo w treść. Nieco mniej pozytywnie ocenia się natomiast interfejs użytkownika, a niektórzy zwracają uwagę na błędy i słabą optymalizację, co utrudniać ma komfortową rozgrywkę. 72% z ponad 2800 opinii jest pozytywnych.