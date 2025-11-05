Zaloguj się lub Zarejestruj

Europa Universalis 5 już dostępna. Świetne oceny od krytyków i solidny start na Steamie

Patrycja Pietrowska
2025/11/05 14:00
Nowa gra strategiczna od Paradoxu ukazała się na rynku.

Europa Universalis 5 zadebiutowała już na rynku. W związku z debiutem gry pojawiły się też pierwsze recenzje krytyków oraz samych graczy na Steamie. Serwis Metacritic wskazuje na średnią ocen 85/100, natomiast na platfomie Valve odbiór jest „w większości pozytywny”.

Europa Universalis 5
Europa Universalis 5

Według dziennikarzy Europa Universalis 5 to wciągająca i ulepszona względem poprzedników gra strategiczna. Pochwały zbiera ogromna ilość zawartości, a także poziom dopracowania produkcji. Ponadto wspomina się również o rozbudowanych systemach i pięknej, szczegółowej mapie.

Recenzje Europa Universalis 5

  • Digital Chumps – 9,5/10
  • DualShockers – 9,5/10
  • Gamersky – 9,5/10
  • GAMINGbible – 9/10
  • TechRadar Gaming – 9/10
  • TheGamer – 9/10
  • TheSixthAxis – 9/10
  • PC Gamer – 8,7/10
  • GameWatcher – 8,5/10
  • IGN – 8/10
  • Metro GameCentral – 8/10
  • Stevivor – 8/10
  • CGMagazine – 8/10
  • GameStar – 7/10

Użytkownicy Steama doceniają z kolei skomplikowane systemy, złożoność gry i bogactwo w treść. Nieco mniej pozytywnie ocenia się natomiast interfejs użytkownika, a niektórzy zwracają uwagę na błędy i słabą optymalizację, co utrudniać ma komfortową rozgrywkę. 72% z ponad 2800 opinii jest pozytywnych.

Czeka na ciebie prawie pięćset lat historii w Europa Universalis V, najnowszej odsłonie jednej z najlepszych serii gier strategicznych. Kieruj losem jednego państwa spośród setek społeczeństw do wyboru w tej symulacji prawdziwego świata o niespotykanej głębi i stopniu złożoności.

Europa Universalis V rozwija podstawowe założenie tej serii: rozwoju i wzrostu państw z dokładnie przeanalizowanej historii świata, dodaje bardziej szczegółową dyplomację, zaawansowany model ekonomii, zmieniony system wojskowości i większą głębię logistyki, która rzuci wyzwanie nawet najbardziej doświadczonym fanom gier strategicznych.

GramTV przedstawia:

Europa Universalis 5 zadebiutowało 4 listopada 2025 roku. Za tytuł odpowiada Paradox Tinto.

Źródło:https://www.metacritic.com/game/europa-universalis-v/

Tagi:

News
oceny
recenzje
Paradox Interactive
strategia
4X
opinie
Europa Universalis
gra strategiczna
zarządzanie
Europa Universalis 5
Paradox Tinto
Europa Universalis V
Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

