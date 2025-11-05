Europa Universalis 5 już dostępna. Świetne oceny od krytyków i solidny start na Steamie

Nowa gra strategiczna od Paradoxu ukazała się na rynku.
Europa Universalis 5 zadebiutowała już na rynku. W związku z debiutem gry pojawiły się też pierwsze recenzje krytyków oraz samych graczy na Steamie. Serwis Metacritic wskazuje na średnią ocen 85/100, natomiast na platfomie Valve odbiór jest „w większości pozytywny”.
Według dziennikarzy Europa Universalis 5 to wciągająca i ulepszona względem poprzedników gra strategiczna. Pochwały zbiera ogromna ilość zawartości, a także poziom dopracowania produkcji. Ponadto wspomina się również o rozbudowanych systemach i pięknej, szczegółowej mapie.
Recenzje Europa Universalis 5
Digital Chumps – 9,5/10
DualShockers – 9,5/10
Gamersky – 9,5/10
GAMINGbible – 9/10
TechRadar Gaming – 9/10
TheGamer – 9/10
TheSixthAxis – 9/10
PC Gamer – 8,7/10
GameWatcher – 8,5/10
IGN – 8/10
Metro GameCentral – 8/10
Stevivor – 8/10
CGMagazine – 8/10
GameStar – 7/10
Użytkownicy Steama doceniają z kolei skomplikowane systemy, złożoność gry i bogactwo w treść. Nieco mniej pozytywnie ocenia się natomiast interfejs użytkownika, a niektórzy zwracają uwagę na błędy i słabą optymalizację, co utrudniać ma komfortową rozgrywkę. 72% z ponad 2800 opinii jest pozytywnych.
Czeka na ciebie prawie pięćset lat historii w Europa Universalis V, najnowszej odsłonie jednej z najlepszych serii gier strategicznych. Kieruj losem jednego państwa spośród setek społeczeństw do wyboru w tej symulacji prawdziwego świata o niespotykanej głębi i stopniu złożoności.
Europa Universalis V rozwija podstawowe założenie tej serii: rozwoju i wzrostu państw z dokładnie przeanalizowanej historii świata, dodaje bardziej szczegółową dyplomację, zaawansowany model ekonomii, zmieniony system wojskowości i większą głębię logistyki, która rzuci wyzwanie nawet najbardziej doświadczonym fanom gier strategicznych.
