Victoria 3 chwalona w recenzjach. "Innych strategii mi nie trzeba"

Victoria 3, czyli kolejna część głośnego cyklu grand strategy od Paradox, debiutuje na pecetach. W internecie można poczytać pierwsze recenzje tytułu. Okazuje się, że wypada on bardzo dobrze – średnia ocen w portalu Metacritic.com wynosi obecnie aż 82 procent (na podstawie 20 opinii) .

Generalnie krytycy doceniają głębię rozgrywki i jej złożoność , co zresztą jest typowe dla twórczości studia Paradox. Jedną z najwyższych ocen – bo aż 9.5/10 – przyznał Victorii redaktor Destructoid.com. Napisał on, że "nigdy przedtem żadna produkcja z gatunku nie podobała mu się tak bardzo". Dalej dziennikarz pisze, że "w końcu znalazł grę strategiczną dla siebie i na pewno długo nie będzie potrzebował innych".

Trochę mniej usatysfakcjonowany rozgrywką jest krytyk z PCInvasion.com. Docenia on między innymi aspekty wizualne strategii i pisze, że owszem, Victoria 3 jest "tytułem na wielką skalę", niemniej niezliczona liczba mechanik pozostawia gracza „z większą liczbą pytań niż odpowiedzi". Ostatecznie od recenzenta gra otrzymuje 6.5/10, a on dochodzi do wniosku, że woli pozostać przy innych produkcjach z gatunku.