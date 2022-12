Victoria 3 radzi sobie świetnie nawet bez Game Passa. Znamy wyniki sprzedaży

Victoria 3 – najnowsza odsłona kultowej serii strategii historycznych – zadebiutowała pod koniec października na komputerach osobistych. Początkowo produkcja w dniu swojej premiery miała trafić do PC Game Pass, ale Paradox jeszcze w sierpniu postanowił zmienić plany i poinformował, że gra jednak nie zostanie udostępniona w usłudze Microsoftu. Okazuje się, że była to świetna decyzja, ponieważ tytuł i tak cieszy się sporym zainteresowaniem, co potwierdzają udostępnione przez wydawcę wyniki sprzedaży.

Sprzedaż Victoria 3 przekroczyła pół miliona egzemplarzy

Zgodnie z przekazanymi informacjami, od momentu premiery sprzedaż gry Victoria 3 przekroczyła 500 tysięcy egzemplarzy. To jednak nie koniec interesujących informacji. Paradox podzielił się bowiem garścią ciekawych statystyk. Okazuje się bowiem, że gracze spędzili już w najnowszej odsłonie kultowej serii strategii historycznych 609 318 dni, czyli około 1669 lat.



W trakcie zabawy użytkownicy stworzyli 380 335 krajów, a także zbudowali ponad 126 tysięcy kanałów Sueskich i przeszło 45 tysięcy transkontynentalnych linii kolejowych. Gracze zdążyli już również wynaleźć 187 milionów technologii, a kilka dodatkowych statystyk znajdziecie w infografice na dole wiadomości.



Na koniec przypomnijmy, że gra Victoria 3 dostępna jest wyłącznie na komputerach osobistych. Produkcja Paradox Development Studio zebrała bardzo dobre recenzje, a branżowi dziennikarze chwalili tytuł przede wszystkim za głębie rozgrywki i jej złożoność. Warto również wspomnieć, że tytuł ma szansę na zdobycie statuetki na zbliżającej się gali The Game Awards 2022 w kategorii „Najlepsza gra strategiczna/ symulacja”.

Wczytywanie ramki mediów.