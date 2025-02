Zapowiedź Tony Hawk’s Pro Skater 3+4 już na horyzoncie? Kolejna wskazówka od twórców

Sama data, do której odliczają twórcy, czyli 4 marca 2025 roku (w zapisie 03/04/25) sugeruje, że mamy do czynienia z Tony Hawk’s Pro Skater 3+4. W mediach społecznościowych ukazała się teraz kolejna wskazówka, ponownie podkreślająca wspomnianą datę, okraszoną podpisem „Ładowanie… nowe parki”.

Już od jakiegoś czasu pojawiają się przesłanki sugerujące, że niebawem otrzymamy zapowiedź kolejnego remastera Tony Hawk’s Pro Skater. Na oficjalnej stronie ruszyło już odliczanie do dnia 4 marca 2025 roku, a o swoim udziale w produkcji wypowiadał się jeden z profesjonalnych skaterów . Choć wciąż nie wiemy oficjalnie, o jakim tytule mowa, wiele wskazuje na to, że wkrótce otrzymamy zapowiedź Tony Hawk’s Pro Skater 3+4 Remaster.

Na koniec przypomnijmy, że Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 zadebiutowało we wrześniu 2020 roku. Gra dostępna jest na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S i Nintendo Switch. Zainteresowanych tytułem zachęcamy do lektury: Tony Hawk's Pro Skater 1+2 – recenzja – Skate or Die!

Wczytywanie ramki mediów.