Amy Lee potwierdziła, że nowy album Evanescence pojawi się w 2026 roku

To już pewne. Nowy album Evanescence ukaże się w 2026 roku.

Gdy Ryder zasugerował, że następca płyty The Bitter Truth z 2021 roku mógłby trafić do sprzedaży wiosną 2026 roku, Lee odpowiedziała z uśmiechem:

Amy Lee potwierdziła, że nowy studyjny album zespołu Evanescence ukaże się w 2026 roku. Wokalistka odniosła się do planów wydawniczych grupy podczas rozmowy za kulisami z Kevinem Ryderem, w trakcie dorocznego wydarzenia KROQ Almost Acoustic Christmas 2025, które odbyło się w Kia Forum w Los Angeles.

Powiedziałabym, że jesteśmy już dalej niż w połowie. Naprawdę zbliżamy się do końca i bardzo mnie to ekscytuje.

Już we wrześniu Amy Lee mówiła w rozmowie z PK z rozgłośni ALT 105.1, że zespół znajduje się w połowie procesu tworzenia nowego albumu. Chwilę później doprecyzowała jednak, że prace są bardziej zaawansowane:

Tak, powiedzmy, że tak. Mam jeszcze kilka tekstów do napisania, ale wszystko idzie bardzo dobrze i jestem tym naprawdę podekscytowana.

Zapytana o to, czy singiel Afterlife nagrany na potrzeby serialu Devil May Cry, trafi na nadchodzący album, Lee przyznała, że jest to bardzo prawdopodobne:

Myślę, że tak. Nie widzę powodu, żeby nie. Nie ustalaliśmy jeszcze ostatecznej listy utworów, ale wszystkie piosenki, które mają się tam znaleźć, są już przynajmniej rozpoczęte. Jesteśmy teraz na etapie dopieszczania, upiększania, pisania tekstów, czyli tej najtrudniejszej pracy.

W ostatnich miesiącach Amy Lee była wyjątkowo aktywna artystycznie. We wrześniu, wspólnie z Courtney LaPlante ze Spiritbox oraz Poppy, wydała singiel End Of You, który ukazał się nakładem Sumerian Records. Z kolei w lipcu Evanescence połączyli siły z K.Flay, publikując teledysk do utworu Fight Like A Girl. Piosenka pojawia się w napisach końcowych filmu Ballerina, osadzonego w uniwersum Johna Wicka, a klip wyreżyserował Chad Stahelski, twórca serii.

W wywiadzie radiowym dla KROQ z lipca tego roku, Amy Lee podkreślała, że zespół działa obecnie na pełnych obrotach, znajdując się w wyjątkowo twórczym okresie. Wokalistka zaznaczyła również, że nie lubi wyznaczać daty premiery, dopóki album nie jest w pełni ukończony. Nowy materiał powstaje w swobodnej formule, z udziałem różnych producentów i bez sztywnych zasad.