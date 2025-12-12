The Free Shepherd otwiera tegoroczne TGA. Wyjątkowo urokliwy projekt z psem pasterskim w roli głównej

Tegoroczne TGA tradycyjnie rozpoczęło się od mniejszej skali, ale pierwsza zapowiedź wieczoru nie przeszła bez echa. The Free Shepherd to projekt, który od razu zwrócił uwagę swoją oprawą i nietypowym pomysłem na rozgrywkę, stawiając gracza w roli psa pasterskiego prowadzącego stado przez malownicze lokacje.

The Free Shepherd – pies pasterski i piękne widoki

We wstępnej prezentacji twórcy postawili na prostotę pomysłu, ale nie na prostotę wykonania. Zadaniem gracza jest przeprowadzanie stada w wyznaczone miejsce, jednak mechanika nie ma być wyłącznie lekką zabawą. Produkcja oferuje urokliwe krajobrazy, dopracowaną stylistykę oraz spokojną atmosferę, co czyni ją jednym z bardziej nastrojowych akcentów otwarcia gali.