The Free Shepherd otwiera tegoroczne TGA. Wyjątkowo urokliwy projekt z psem pasterskim w roli głównej

Mikołaj Berlik
2025/12/12 01:43
Pierwsza zapowiedź The Game Awards 2025 stawia na klimat i urok, prezentując niepozorną, ale intrygującą produkcję.

Tegoroczne TGA tradycyjnie rozpoczęło się od mniejszej skali, ale pierwsza zapowiedź wieczoru nie przeszła bez echa. The Free Shepherd to projekt, który od razu zwrócił uwagę swoją oprawą i nietypowym pomysłem na rozgrywkę, stawiając gracza w roli psa pasterskiego prowadzącego stado przez malownicze lokacje.

The Free Shepherd
The Free Shepherd

The Free Shepherd – pies pasterski i piękne widoki

We wstępnej prezentacji twórcy postawili na prostotę pomysłu, ale nie na prostotę wykonania. Zadaniem gracza jest przeprowadzanie stada w wyznaczone miejsce, jednak mechanika nie ma być wyłącznie lekką zabawą. Produkcja oferuje urokliwe krajobrazy, dopracowaną stylistykę oraz spokojną atmosferę, co czyni ją jednym z bardziej nastrojowych akcentów otwarcia gali.

W pokazie podkreślono, że choć założenia są skromne, The Free Shepherd stawia na przyjemność eksploracji i opiekę nad zwierzętami, wykorzystując niezwykle malowniczą oprawę graficzną jako główne narzędzie budowania klimatu.

GramTV przedstawia:

Na ten moment nie znamy szczegółów dotyczących premiery.

Mikołaj Berlik
