Taktyczne RPG wraca z rozmachem. Solasta II z gwiazdorską obsadą i datą premiery

Mikołaj Berlik
2025/12/12 02:05
Solasta II otrzymało nowy materiał na The Game Awards 2025, ujawniając udział znanych aktorów i ujawniając termin debiutu.

Podczas tegorocznego The Game Awards twórcy z Tactical Adventures zaprezentowali świełe spojrzenie na Solastę II. Projekt rozwijany przy wsparciu Kepler Interactive rośnie w siłę – i w budżet, który pozwolił na pozyskanie solidnej obsady głosowej.

Solasta II
Solasta II

Solasta II – twórcy stawiają na gwiazdy

W zapowiedzi potwierdzono udział aktorów znanych z największych tegorocznych produkcji. Wśród nich pojawia się Ben Starr, którego gracze kojarzą z Final Fantasy XVI i Clair Obscure: Expedition 33. Twórcy podkreślają, że większe możliwości finansowe przekładają się bezpośrednio na skalę projektu, który ma zaoferować większy świat, rozbudowane systemy taktyczne i narrację o wyższej jakości niż w pierwszej części.

Nowa odsłona serii ma pozostać wierna zasadom taktycznej walki, ale jednocześnie rozwinąć systemy decyzji i ich konsekwencji. Studio zapowiada bardziej rozbudowane misje, ulepszony system klas i nową warstwę filmowej prezentacji.

GramTV przedstawia:

Solasta II zadebiutuje 12 marca 2026 roku na PC w formie wczesnego dostępu.

Mikołaj Berlik
