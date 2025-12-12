Taktyczne RPG wraca z rozmachem. Solasta II z gwiazdorską obsadą i datą premiery

Podczas tegorocznego The Game Awards twórcy z Tactical Adventures zaprezentowali świełe spojrzenie na Solastę II. Projekt rozwijany przy wsparciu Kepler Interactive rośnie w siłę – i w budżet, który pozwolił na pozyskanie solidnej obsady głosowej.

Solasta II – twórcy stawiają na gwiazdy

W zapowiedzi potwierdzono udział aktorów znanych z największych tegorocznych produkcji. Wśród nich pojawia się Ben Starr, którego gracze kojarzą z Final Fantasy XVI i Clair Obscure: Expedition 33. Twórcy podkreślają, że większe możliwości finansowe przekładają się bezpośrednio na skalę projektu, który ma zaoferować większy świat, rozbudowane systemy taktyczne i narrację o wyższej jakości niż w pierwszej części.