Diablo 4: Lord of Hatred w szczegółach. Aż dwie nowe klasy i duże zmiany w rozgrywce

Blizzard ujawnił najważniejsze informacje o szykowanym dodatku do Diablo 4.

Nad Sanktuarium ponownie gromadzą się czarne chmury. Blizzard oficjalnie zapowiedział Lord of Hatred, kolejny duży dodatek do Diablo 4, który zadebiutuje 28 kwietnia 2026 roku i doprowadzi do ostatecznej konfrontacji z Mefistem. Władca Nienawiści jest bliżej realizacji swoich planów niż kiedykolwiek wcześniej, a jego wpływ zaczyna przenikać nawet święte wyspy Skovos. Diablo 4: Lord of Hatred – Blizzard szykuje sporo nowości, w tym dwie nowe klasy postaci Nowa kampania fabularna bezpośrednio kontynuuje wydarzenia znane z Vessel of Hatred. Mefisto, ukrywający się pod postacią fałszywego proroka, manipuluje mieszkańcami Sanktuarium i krok po kroku prowadzi świat ku zagładzie. Spaczenie rozlewa się po Skovos, a wyznawcy, zwiedzeni pozorami świętości, stają się nieświadomymi narzędziami Piekła. W obliczu narastającego chaosu pojawia się cień nadziei, a drogę naprzód może wskazać jedynie Lilit.

Lord of Hatred wprowadzi dwie zupełnie nowe klasy postaci. Jedną z nich jest paladyn, dostępny od razu dla osób, które zdecydują się na zakup dodatku w przedsprzedaży. Wojownik Światłości walczy młotem i tarczą, korzysta z boskich mocy i łączy siłę w bezpośrednim starciu z umiejętnościami wsparcia oraz obrony. Druga klasa pozostaje owiana tajemnicą, choć twórcy podkreślają, że jej potencjał bojowy będzie jednym z najmocniejszych punktów rozszerzenia. Gracze wyruszą także do Skovos, nowego, rozległego regionu otwartego świata. To pradawna kraina Pierworodnych, niegdyś związana z Lilit i Inariusem, dziś rządzona przez Wyrocznię oraz Królową Amazonek. Od wulkanicznych terenów, przez gęste lasy, po zalane wybrzeża i ruiny świątyń, Skovos zaoferuje nowe miasta, lochy i przeciwników, w tym kultyści i morskie potwory nieustannie towarzyszące cieniu Piekła.

GramTV przedstawia:

Dodatek przyniesie również istotne zmiany w mechanice rozgrywki. Przebudowane drzewka umiejętności, nowe warianty zdolności dla wszystkich klas oraz podwyższony limit poziomów mają zwiększyć różnorodność i głębię budowania postaci. Na graczy czekają też usprawnienia rzemiosła, powrót kultowej Kostki Horadrimów, system premii zestawowych oparty o Medalion oraz nowy filtr łupów ułatwiający zarządzanie ekwipunkiem. Rozbudowana zostanie także faza endgame. Lord of Hatred wprowadzi Plany Wojenne, pozwalające samodzielnie wyznaczać ścieżkę progresji i dobierać aktywności oraz modyfikatory nagród. Najodważniejsi sprawdzą swoje konfiguracje w Rezonującej Nienawiści, mierząc się z niekończącymi się falami demonów, a dla odmiany od walki pojawi się nawet możliwość łowienia ryb w niebezpiecznych wodach Sanktuarium. Wszystkie edycje dodatku zawierają także pełną zawartość Vessel of Hatred oraz natychmiastowy dostęp do klasy Paladyna. Blizzard zapowiada, że Lord of Hatred ma być kulminacją dotychczasowej sagi Diablo 4 i największym sprawdzianem dla obrońców ludzkości.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.