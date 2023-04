Zapowiedź GTA 6 coraz bliżej? YouTuber zachwycony nową odsłoną serii Rockstara

Nie wiadomo, czy Hip Hop Gamer został zaproszony do Take-Two Interactive, aby zobaczyć grę na własne oczy, czy też YouTuber bierze udział w tworzeniu gry. Nie byłoby to zaskakujące, gdyby Hip Hop Gamer wcielał się w prezentera radiowego, jako ze posiada duże doświadczenie w pracy w rozgłośni radiowej. Mimo to zaproszenie dziennikarzy do odwiedzenia siedziby firmy i prawdopodobnie zaprezentowania Grand Theft Auto VI to dobry znak, który może zwiastować nadchodzącą zapowiedź gry.