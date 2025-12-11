Wielki powrót Michaela do Los Santos. Rockstar udostępnia darmowe nowości w GTA Online

Grudzień 2025 roku przyniósł wyczekiwaną dużą aktualizację dla gry Grand Theft Auto Online, która nosi nazwę A Safehouse in the Hills. Ten darmowy pakiet treści jest już dostępny do pobrania dla wszystkich graczy GTA Online na komputerach osobistych, a także na konsolach PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5 oraz Xbox Series X/S. Update obfituje w nowe misje, pojazdy i wprowadza do gry luksusowe nieruchomości, które gracze mogą nabyć.
GTA Online z ogromną aktualizacją. Michael De Santa wraca do gry
Zaskoczeniem dla społeczności było oficjalne potwierdzenie, że wraz z aktualizacją powraca kultowa postać z trybu dla pojedynczego gracza Grand Theft Auto 5, Michael De Santa. Jego powrót do świata gry wieloosobowej ma szczególne znaczenie, ponieważ Michael jest trzecim, a zarazem ostatnim z głównych bohaterów GTA 5, który został dodany do platformy online. W związku z tym niektórzy fani spekulują, że aktualizacja A Safehouse in the Hills może być ostatnią dużą łatką dla GTA Online.
Jedną z bardziej znaczących nowości w aktualizacji jest wprowadzenie do gry luksusowych nieruchomości poprzez Prix Luxury Real Estate. Aby uzyskać dostęp do tej nowej funkcji, gracze muszą skorzystać z urządzenia mobilnego lub komputera dostępnego w świecie gry. Dostępne są trzy nowe rezydencje, a ich cena podstawowa jest zróżnicowana i wynosi $11,500,000, $12,200,000 i $12,800,000. Warto jednak pamiętać, że koszt każdej z nich może wzrosnąć w zależności od wybranego przez gracza poziomu personalizacji.
GramTV przedstawia:
Aktualizacja z 10 grudnia oferuje również więcej niż tylko rezydencje i nowe misje. Wprowadzono do niej nowe pojazdy, w tym supersamochód Vapid FMJ MK V. Warto jednak zaznaczyć, że ten najnowszy model jest tymczasowo, bo przez pierwszy tydzień, dostępny wyłącznie dla subskrybentów usługi GTA+. Oprócz tego, Rockstar Games wyszło naprzeciw oczekiwaniom graczy, dodając bardzo pożądane narzędzie do tworzenia misji, dostępne we wszystkich wersjach GTA Online. To kompleksowe i zaawansowane narzędzie daje użytkownikom możliwość projektowania i publikowania własnych misji. Dostępne są również nowe misje, do których dostęp nie wymaga posiadania zakupionej rezydencji.
Przypomnijmy jeszcze, że wedle obecnych informacji kolejna odsłona serii, Grand Theft Auto 6, zadebiutuje 19 listopada 2026 roku. Gra zmierza na konsole PlayStation 5 i Xbox Series X/S.
