Wielki powrót Michaela do Los Santos. Rockstar udostępnia darmowe nowości w GTA Online

Grudzień 2025 roku przyniósł wyczekiwaną dużą aktualizację dla gry Grand Theft Auto Online, która nosi nazwę A Safehouse in the Hills. Ten darmowy pakiet treści jest już dostępny do pobrania dla wszystkich graczy GTA Online na komputerach osobistych, a także na konsolach PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5 oraz Xbox Series X/S. Update obfituje w nowe misje, pojazdy i wprowadza do gry luksusowe nieruchomości, które gracze mogą nabyć.

GTA Online z ogromną aktualizacją. Michael De Santa wraca do gry

Zaskoczeniem dla społeczności było oficjalne potwierdzenie, że wraz z aktualizacją powraca kultowa postać z trybu dla pojedynczego gracza Grand Theft Auto 5, Michael De Santa. Jego powrót do świata gry wieloosobowej ma szczególne znaczenie, ponieważ Michael jest trzecim, a zarazem ostatnim z głównych bohaterów GTA 5, który został dodany do platformy online. W związku z tym niektórzy fani spekulują, że aktualizacja A Safehouse in the Hills może być ostatnią dużą łatką dla GTA Online.