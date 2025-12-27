Logan Paul oskarżany o oszustwo wobec fanów po zapowiedzi aukcji najrzadszej karty Pokemon na świecie

Kolejna afera z udziałem Logana Paula… Tym razem chodzi o kartę Pokemon.

Logan Paul wywołał ogromne poruszenie w społeczności Pokemon TCG, ogłaszając plany wystawienia na aukcję karty uznawanej przez wielu za najrzadszą na świecie. Szybko jednak okazało się, że zapowiedź sprzedaży legendarnej karty Pikachu Illustrator jest obciążona poważnymi kontrowersjami związanymi z platformą Liquid Marketplace i rolą, jaką Paul w niej odgrywa. Logan Paul oszukał swoich fanów? YouTuber ujawnił swoje plany podczas programu The Big Money Show na antenie Fox Business. Potwierdził wówczas, że zamierza wystawić na aukcję kartę Pikachu Illustrator z oceną PSA 10, czyli najwyższą możliwą w profesjonalnej gradacji. W trakcie rozmowy Paul zachęcał młodych ludzi do inwestowania w ekskluzywne kolekcjonerskie przedmioty, takie jak karty Pokemon, zamiast w akcje i fundusze, podkreślając ogromny wzrost ich wartości w ostatnich latach.

Logan Paul kupił Pikachu Illustrator w 2022 roku za blisko 5,3 miliona dolarów, ustanawiając rekord świata, który do dziś nie został pobity. Sam przyznaje, że nie wie, ile karta jest warta obecnie, jednak trudno nie zakładać, że liczy na sprzedaż za kwotę wyższą od tej, którą zapłacił. Aukcja ma się odbyć w 2026 roku. Sytuacja zaczyna się jednak komplikować w momencie, gdy na jaw wychodzi rola Liquid Marketplace. Między zakupem karty, a majem 2024 roku, Paul wystawił ją na tej platformie, która umożliwia inwestowanie w drogie przedmioty kolekcjonerskie poprzez zakup tzw. tokenów, czyli udziałów w danym obiekcie. Oznaczało to, że fani i inwestorzy mogli stać się współwłaścicielami karty i liczyć na zysk w przypadku jej przyszłej sprzedaży. Na kilka miesięcy przed planowaną aukcją Paul ujawnił w mediach społecznościowych, że ponad 18 miesięcy temu odkupił kartę z Liquid Marketplace, odzyskując pełne prawa własności. Problem polega jednak na tym, że jak sam przyznał, środki z tego wykupu, które powinny trafić do posiadaczy tokenów, nigdy do nich nie dotarły.

GramTV przedstawia:

Paul nie ujawnił kwoty, jaką zapłacił za odkupienie karty, określając ją jedynie jako “znaczący wykup”. Twierdzi, że był zapewniany, iż pieniądze zostały odpowiednio rozdzielone pomiędzy inwestorów. Później wyszło jednak na jaw, że część osób związanych z Liquid Marketplace znalazła się pod kontrolą regulacyjną, a właściciele tokenów, którym należą się środki z transakcji, nie otrzymali ani centa. Największe kontrowersje budzi fakt, że Logan Paul jest współzałożycielem Liquid Marketplace. Mimo to twierdzi, że nie miał żadnego udziału w problemach regulacyjnych, które doprowadziły do sytuacji, w której współwłaściciele karty zostali bez wypłat. Paul zapewnia, że prowadzi rozmowy z Liquid Marketplace w celu uwolnienia środków należnych inwestorom. Krytycy zwracają jednak uwagę, że jako współzałożyciel i współwłaściciel platformy powinien mieć realny wpływ na decyzje firmy. Jeśli nie on, to kto faktycznie ponosi odpowiedzialność? Jeśli sprawa nie zostanie rozwiązana przed planowaną sprzedażą karty, sytuacja może się jeszcze zaostrzyć. Posiadacze tokenów mogą uznać, że należy im się znacznie więcej, zwłaszcza jeśli Pikachu Illustrator zostanie sprzedany za kwotę wyższą niż rekordowe 5,3 miliona dolarów, co według ekspertów jest niemal pewne.