YouTuber miał dość czekania na GTA 6. Stworzył własną grę w 150 dni i wygląda ona świetnie

Rockstar Games nie śpieszy się z pierwszą zapowiedzią Grand Theft Auto VI. Z tego względu fani serii mają ręce pełne roboty i tworzą najróżniejsze projekty, które pozwolą im kreatywnie spędzić czas w oczekiwaniu na premierę gry. Niedawno do sieci trafiło porównanie fanowskiej mapy GTA VI z GTA V, która zwiastuje dużo więcej obszarów do zwiedzania w nowej odsłonie, niż w tej wydanej pierwotnie w 2013 roku. Ciekawym projektem pochwalił się również YouTuber prowadzący kanał 12th Hour. Przed kilkoma dniami opublikował film, w którym zaprezentował swoje własne GTA VI.

YouTuber stworzył własne GTA VI w oczekiwaniu na premierę gry Rockstara

YouTuber podjął się ambitnego zadania, aby stworzyć własną szóstą odsłonę Grand Theft Auto w zaledwie 150 dni. Nie miała być to jednak pełna produkcja, którą mógłby udostępnić w sieci, ale krótka, grywalna prezentacja tego, jak on sam wyobraża sobie GTA VI od Rockstara. Do stworzenia gry wykorzystał Unreal Engine 5, Blendera i kupione assety, które następnie zmodyfikował do swoich potrzeb.