Rzekomy screenshot z GTA VI wywołał wielkie poruszenie wśród graczy

Wycieków z Grand Theft Auto VI było już naprawdę mnóstwo. Wygląda jednak na to, że to nie koniec – teraz w sieci, a konkretnie na forum Reddit poświęconym produkcji, pojawił się screenshot, który najprawdopodobniej pochodzi z wielkiego wycieku. Możecie go zobaczyć pod tym adresem (lub nieco niżej).

Do sieci wyciekł screenshot z GTA VI

Choć na nowym ujęciu GTA VI wygląda tak, jak większość z Was je zapamiętała, tym razem, zamiast chaosu i lawiny oskarżeń, społeczność jest pełna podziwu – wiele osób nie może doczekać się premiery czy też jakichkolwiek oficjalnych wieści, a także chwali jakość obrazu, mimo że nie jest to ukończony produkt. Według plotek ma to być ujęcie z wersji pre-alpha.