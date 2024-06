Zaktualizowany wynik sprzedaży The Invincible. Starward Industries podaje nowe dane

Liczba sprzedanych egzemplarzy w ramach cyfrowej dystrybucji wynosi natomiast 122913 sztuk. 4403 kopie zostały zwrócone za pośrednictwem platformy Steam. Ponadto przekazano, że najwyższą w bieżącym roku sprzedaż odnotowano w maju, co według Starward Industries ma związek z oferowaną 33% obniżką ceny oraz wprowadzeniem aktualizacji Voyager. W opinii zarządu spółki „przyjęta strategia wspierania gry The Invincible może okazać się skuteczna, zwiększając prawdopodobieństwo wystąpienia długiego ogona sprzedażowego gry”.

The Invincible to fabularna przygoda z gatunku hard sci-fi na motywach powieści Stanisława Lema, w której potęgę ludzkości neguje tajemniczy fenomen. Odkrywaj tajemnice Regis III jako poszukująca załogi astrobiolog Yasna i dokonuj wyborów, będąc częścią atompunkowej historii pisanej przez naukę. – głosi opis gry The Invincible na platformie Steam.