Nowe, pełne niepokoju, plakaty filmu Frankenstein. Znamy datę premiery na Netflix

Premiera filmu odbędzie się na Festiwalu w Wenecji już za tydzień.

Netflix opublikował pierwsze plakaty do filmu Frankenstein w reżyserii Guillermo del Toro. Materiały promocyjne zwracają uwagę ciekawym stylem graficznym – minimalistycznym, a jednocześnie niepokojącym, mocno opartym na aurze tajemniczości. Frankenstein – nowe plakaty ujawniają datę premiery Film ma już potwierdzone daty dystrybucji – od 17 października trafi do kin, a 7 listopada zadebiutuje na Netfliksie. Decyzja o ograniczonej dystrybucji kinowej ma zapewnić mu kwalifikację do Oscarów. Najpewniej produkcja celuje przynajmniej na nominację w kategoriach technicznych. Znany jest także czas trwania filmu – 150 minut. Natomiast światowa premiera produkcji odbędzie się w przyszłym tygodniu na festiwalu filmowym w Wenecji, a we wrześniu zostanie wyświetlony także na festiwalu w Toronto.

Frankenstein może pochwalić się imponującą obsadą – na ekranie zobaczymy Oscara Isaaca, Jacoba Elordiego, Mię Goth i Christopha Waltza, a także Larsa Mikkelsena, Ralpha Inesona i Charlesa Dance’a w rolach drugoplanowych.

GramTV przedstawia:

Warto przypomnieć, że historia Frankensteina Mary Shelley od ponad stu lat stanowi fundament kina grozy. Ta opowieść wyznaczyła wzorce dla całego gatunku horroru i science fiction. Potwór Frankensteina wracał w kinie już wielokrotnie. Dla del Toro realizacja nowej wersji była marzenie, które w końcu się ziściła.

Jakub Piwoński Kulturoznawca, specjalista od promocji, ale także wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał.





