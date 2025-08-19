Nowe, pełne niepokoju, plakaty filmu Frankenstein. Znamy datę premiery na Netflix

Netflix opublikował pierwsze plakaty do filmu Frankenstein w reżyserii Guillermo del Toro. Materiały promocyjne zwracają uwagę ciekawym stylem graficznym – minimalistycznym, a jednocześnie niepokojącym, mocno opartym na aurze tajemniczości.
Frankenstein – nowe plakaty ujawniają datę premiery
Film ma już potwierdzone daty dystrybucji – od 17 października trafi do kin, a 7 listopada zadebiutuje na Netfliksie. Decyzja o ograniczonej dystrybucji kinowej ma zapewnić mu kwalifikację do Oscarów. Najpewniej produkcja celuje przynajmniej na nominację w kategoriach technicznych. Znany jest także czas trwania filmu – 150 minut. Natomiast światowa premiera produkcji odbędzie się w przyszłym tygodniu na festiwalu filmowym w Wenecji, a we wrześniu zostanie wyświetlony także na festiwalu w Toronto.
