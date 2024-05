The Invincible z nową aktualizacją. Voyager Update pozwoli spojrzeć na Regis III z innej perspektywy

Twórcy The Invincible udostępnili już najnowszą aktualizację.

W ubiegłym roku na rynku zadebiutował The Invincible – gra na podstawie powieści Stanisława Lema. Produkcja nie cieszyła niestety dużym zainteresowaniem, uzyskując rozczarowujący wynik sprzedaży , choć może pochwalić się bardzo dobrymi ocenami na platformie Steam (89% z ponad 2900 opinii jest pozytywnych). Teraz deweloperzy udostępnili najnowszą aktualizację Voyager Update, która wprowadza kilka ulepszeń i pozwoli odkryć więcej tajemnic planety Regis III.

The Invincible z aktualizacją Voyager Update

Zgodnie z przekazanymi na platformie Valve informacjami, aktualizacja Voyager Update do The Invincible jest już dostępna. Gra doczekała się kilku ważnych ulepszeń, w tym możliwości przełączenia kamery z widoku FPP na TPP podczas podróżowania łazikiem. Tam, gdzie było to możliwe ze względu na tempo rozgrywki, zwiększono również prędkość ruchu Yasny.

Dodatkowo deweloperzy wprowadzili do gry nowe slajdy, które będzie można odnaleźć na Regis III. Odkrycia pozwolą zapoznać się z kolejnymi historiami związanymi z tajemniczą planetą. Ponadto zespół poszerzył pole widzenia, a także zaimplementował poprawki w zakresie lokalizacji, animacji, dźwięku, wydajności i interfejsu użytkownika. Pełna lista zmian dostępna jest w tym miejscu.