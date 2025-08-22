Seria Borderlands blisko historycznego wyniku. Czwórka może pomóc w przekroczeniu ważnej bariery

Kilka dni temu zobaczyliśmy świeży materiał z Borderlands 4. Jak się dowiedzieliśmy, produkcja wspierać będzie DLSS 4 oraz Multi Frame Generation. Randy Pitchford, dyrektor generalny Gearbox Entertainment, w rozmowie z Insider Gaming podczas targów Gamescom, wyraził przekonanie, że najnowsza odsłona ma potencjał, by katapultować globalną sprzedaż franczyzy poza symboliczną barierę 100 milionów egzemplarzy.
Borderlands 4 zmierza na rekord
Jesteśmy już ekspertami w tworzeniu Borderlands 4, a kiedy tworzysz grę, to tak naprawdę uczysz się, jak ją robić, dopiero w momencie, gdy ją wydajesz. To jeden z powodów, dla których nasze treści po premierze są zazwyczaj tak dobre. – przekazał w rozmowie Pitchford.
Pitchford zdradził również, że zespół intensywnie pracuje nad zawartością popremierową. Stwierdził, że mają „niezwykle ekscytujące plany”, którymi „nie może się doczekać, by się podzielić i o nich opowiedzieć”. Dodatkowo, jak wspomnieliśmy wcześniej – Borderlands 4 ma pomóc przebić próg 100 milionów sprzedanych egzemplarzy.
Wielu ludzi przewidywało, że Borderlands się nie uda. A teraz jesteśmy tutaj z franczyzą, która przy tej premierze bez problemu przekroczy 100 milionów sprzedanych egzemplarzy — całościowo, we wszystkich częściach.
Dane z najnowszego raportu finansowego Take-Two Interactive potwierdzają, że cała seria Borderlands osiągnęła już ponad 94 miliony sprzedanych egzemplarzy w swojej historii. Borderlands 4 ma zatem realną szansę na osiągnięcie upragnionego pułapu 100 milionów sprzedanych kopii.
Na zakończenie przypomnijmy, że Borderlands 4 zmierza na PC, PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Premiera gry planowana jest na 12 września 2025 roku.
