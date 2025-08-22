Seria Borderlands blisko historycznego wyniku. Czwórka może pomóc w przekroczeniu ważnej bariery

Kilka dni temu zobaczyliśmy świeży materiał z Borderlands 4 . Jak się dowiedzieliśmy, produkcja wspierać będzie DLSS 4 oraz Multi Frame Generation. Randy Pitchford, dyrektor generalny Gearbox Entertainment, w rozmowie z Insider Gaming podczas targów Gamescom, wyraził przekonanie, że najnowsza odsłona ma potencjał, by katapultować globalną sprzedaż franczyzy poza symboliczną barierę 100 milionów egzemplarzy.

Wielu ludzi przewidywało, że Borderlands się nie uda. A teraz jesteśmy tutaj z franczyzą, która przy tej premierze bez problemu przekroczy 100 milionów sprzedanych egzemplarzy — całościowo, we wszystkich częściach.

Pitchford zdradził również, że zespół intensywnie pracuje nad zawartością popremierową. Stwierdził, że mają „niezwykle ekscytujące plany”, którymi „nie może się doczekać, by się podzielić i o nich opowiedzieć”. Dodatkowo, jak wspomnieliśmy wcześniej – Borderlands 4 ma pomóc przebić próg 100 milionów sprzedanych egzemplarzy.

Jesteśmy już ekspertami w tworzeniu Borderlands 4, a kiedy tworzysz grę, to tak naprawdę uczysz się, jak ją robić, dopiero w momencie, gdy ją wydajesz. To jeden z powodów, dla których nasze treści po premierze są zazwyczaj tak dobre. – przekazał w rozmowie Pitchford.

Dane z najnowszego raportu finansowego Take-Two Interactive potwierdzają, że cała seria Borderlands osiągnęła już ponad 94 miliony sprzedanych egzemplarzy w swojej historii. Borderlands 4 ma zatem realną szansę na osiągnięcie upragnionego pułapu 100 milionów sprzedanych kopii.

Na zakończenie przypomnijmy, że Borderlands 4 zmierza na PC, PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Premiera gry planowana jest na 12 września 2025 roku.