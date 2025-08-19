Zaloguj się lub Zarejestruj

Valor Mortis to nowa gra twórców Ghostrunnera. Niespodzianka na gamescom 2025

Mikołaj Ciesielski
2025/08/19 20:02
One More Level pokazało pierwszy zwiastun z fragmentami rozgrywki.

W trakcie krótkiego pokazu poprzedzającego gamescom Opening Night Live nie zabrakło niespodzianek. Jedną z nich bez wątpienia była zapowiedź Valor Mortis, czyli nowej gry studia One More Level. W trakcie wspomnianego wydarzenia twórcy Ghostrunnera pokazali pierwszy gameplay trailer ze swojej kolejnej produkcji.

Valor Mortis
Valor Mortis

Valor Mortis zapowiedziane na gamescom 2025. Twórcy Ghostrunnera pokazali swoją nową grę

Zgodnie z przekazanymi informacjami Valor Mortis jest pierwszoosobową grą akcji typu soulslike. W trakcie rozgrywki gracze wcielą się we wskrzeszonego ze zmarłych żołnierza armii napoleońskiej, który będzie władał nadprzyrodzonymi mocami. Na dole wiadomości znajdziecie zwiastun, który pozwala sprawdzić, jak całość prezentuje się w akcji.

Służyłeś Napoleonowi, zginąłeś dla Napoleona, a teraz dla Napoleona powstałeś z grobu. Wcielasz się w Williama, wskrzeszonego na polu bitwy żołnierza Grande Armée. Jednak Europa, w której się budzisz, nie jest tą, za którą oddałeś życie. Tajemnicza plaga zalewa cały kontynent, a ty po wskrzeszeniu czujesz, że jej wypaczająca moc płynie w twoich żyłach – czytamy w opisie gry na Steam.

GramTV przedstawia:

Na koniec warto dodać, że Valor Mortis powstaje z myślą o komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Gra ma zadebiutować na rynku w 2026 roku, ale na dokładną datę premiery będziemy musieli jeszcze trochę poczekać.

Źródło:https://store.steampowered.com/app/2828710/Valor_Mortis

Tagi:

News
zwiastun
gamescom
zapowiedź
gra akcji
gameplay trailer
polskie gry
FPP
One More Level
soulslike
polskie studia
gamescom Opening Night Live
Gamescom 2025
Valor Mortis
Cześć, jestem Mikołaj i w gram.pl pracuję od 2020 roku. Zajmuję się głównie newsami, ale tworzę też różnego rodzaju quizy oraz zestawienia TOP 10. Prywatnie fan fantastyki i gier z dobrą fabułą.

