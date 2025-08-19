Valor Mortis to nowa gra twórców Ghostrunnera. Niespodzianka na gamescom 2025

W trakcie krótkiego pokazu poprzedzającego gamescom Opening Night Live nie zabrakło niespodzianek. Jedną z nich bez wątpienia była zapowiedź Valor Mortis, czyli nowej gry studia One More Level. W trakcie wspomnianego wydarzenia twórcy Ghostrunnera pokazali pierwszy gameplay trailer ze swojej kolejnej produkcji.

Valor Mortis zapowiedziane na gamescom 2025. Twórcy Ghostrunnera pokazali swoją nową grę

Zgodnie z przekazanymi informacjami Valor Mortis jest pierwszoosobową grą akcji typu soulslike. W trakcie rozgrywki gracze wcielą się we wskrzeszonego ze zmarłych żołnierza armii napoleońskiej, który będzie władał nadprzyrodzonymi mocami. Na dole wiadomości znajdziecie zwiastun, który pozwala sprawdzić, jak całość prezentuje się w akcji.