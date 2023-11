The Invincible z rozczarowującą sprzedażą. Pierwsze wyniki nie są optymistyczne

The Invincible zadebiutowało na rynku na początku bieżącego miesiąca. Najnowsza produkcja Starward Industries zebrała całkiem niezłe recenzje i może pochwalić się „bardzo pozytywnymi” opiniami na Steam . Niestety gra na podstawie powieści „Niezwyciężony” Stanisława Lema nie sprzedaje się najlepiej, co potwierdzają udostępnione przez deweloperów wyniki.

Biorąc pod uwagę cenę gry – która w zależności od platformy wynosi od 125 do 129 złotych – szacuje się, że The Invincible rozeszło się do tej pory w około 25 tys. egzemplarzy. Jak wspomnieliśmy wyżej, podane przez deweloperów wyniki nie uwzględniają sprzedaży wersji pudełkowych. Starward Industries i tak ma jednak powody do zmartwień.

Jak informuje Cyfrowa Rzeczpospolita, szacowany przez analityków budżet The Invincible to około 17 mln złotych (koszty produkcji i marketingu), z czego 5 mln stanowi inwestycja wydawcy, czyli firmy 11 bit studios.

Na koniec przypomnijmy, że The Invincible dostępne jest na komputerach osobistych, a także konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat najnowszej produkcji studia Starward Industries, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja The Invincible – Pocztówki z Regis III, czyli nie wszystko wszędzie jest dla nas.