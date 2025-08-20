Dlaczego Obcy: Ziemia ma tak wiele odniesień do klasyka Disneya?

Czy te nawiązania były czytelne także dla was?

Nowy serial science fiction będący prequelem klasycznego Obcego z 1979 roku, Obcy: Ziemia, zadebiutował na Disney+ 12 sierpnia. Już w pierwszych dwóch odcinkach nie tylko składa hołd innym filmom z serii, ale zaskakuje licznymi odniesieniami do Piotrusia Pana. Jak zauważa ComicBook, inspiracji jest całkiem sporo, ale mają one swoje uzasadnienie. Obcy: Ziemia i odniesienia do Piotrusia Pana Choć powieść J. M. Barriego Piotruś i Wendy powstała w 1911 roku, w popkulturze najbardziej znana jest dzięki kultowej animacji Disneya z 1953 roku, która utrwaliła ją w świadomości kolejnych pokoleń. W jaki sposób Obcy: Ziemia do niej nawiązuje?

Tytuł premierowego odcinka, Nibylandia, odwołuje się do magicznego miejsca z historii J. M. Barriego, gdzie zagubione dzieci nigdy nie dorastają. W serialu jest to baza Prodigy, w której Boy Kavalier i jego zespół przenoszą świadomość śmiertelnie chorych dzieci do syntetycznych ciał, dając im „nieśmiertelność” w nowej postaci. Jest to także coś w rodzaju wiecznego dzieciństwa. Pierwszą z przemienionych dzieci jest 11-letnia Marcy, która staje się Hybrydą o imieniu Wendy. Imię Wendy nawiązuje do Wendy Darling z klasycznej historii, a serialowe dzieci – Slightly, Curly, Nibs, Smee i Tootles – również otrzymują imiona bohaterów Piotrusia Pana. Boy Kavalier pełni rolę niemal magicznego przewodnika, marzyciela, podobnego do Piotrusia Pana, przenosząc dzieci do ich Nibylandii i odczytując im fragmenty książki Barriego.

Jak się okazuje, był to świadomy zabieg twórcy. Noah Hawley w rozmowie z DECIDER podkreślił, że: Piotruś Pan to bardzo mroczna historia. W pewnym momencie zdałem sobie sprawę z tego, że ksenomorf może być w niej odpowiednikiem krokodyla. Serial już teraz zestawia elementy klasycznej baśni z przerażającym światem obcych, a kolejne odcinki z pewnością będą rozwijać ten nietypowy motyw. Przeczytaj recenzję serialu Obcy: Ziemia

