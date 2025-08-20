Zaloguj się lub Zarejestruj

Dlaczego Obcy: Ziemia ma tak wiele odniesień do klasyka Disneya?

Jakub Piwoński
2025/08/20 15:30
Czy te nawiązania były czytelne także dla was?

Nowy serial science fiction będący prequelem klasycznego Obcego z 1979 roku, Obcy: Ziemia, zadebiutował na Disney+ 12 sierpnia. Już w pierwszych dwóch odcinkach nie tylko składa hołd innym filmom z serii, ale zaskakuje licznymi odniesieniami do Piotrusia Pana. Jak zauważa ComicBook, inspiracji jest całkiem sporo, ale mają one swoje uzasadnienie.

Obcy: Ziemia
Obcy: Ziemia

Obcy: Ziemia i odniesienia do Piotrusia Pana

Choć powieść J. M. Barriego Piotruś i Wendy powstała w 1911 roku, w popkulturze najbardziej znana jest dzięki kultowej animacji Disneya z 1953 roku, która utrwaliła ją w świadomości kolejnych pokoleń. W jaki sposób Obcy: Ziemia do niej nawiązuje?

Tytuł premierowego odcinka, Nibylandia, odwołuje się do magicznego miejsca z historii J. M. Barriego, gdzie zagubione dzieci nigdy nie dorastają. W serialu jest to baza Prodigy, w której Boy Kavalier i jego zespół przenoszą świadomość śmiertelnie chorych dzieci do syntetycznych ciał, dając im „nieśmiertelność” w nowej postaci. Jest to także coś w rodzaju wiecznego dzieciństwa. Pierwszą z przemienionych dzieci jest 11-letnia Marcy, która staje się Hybrydą o imieniu Wendy.

Imię Wendy nawiązuje do Wendy Darling z klasycznej historii, a serialowe dzieci – Slightly, Curly, Nibs, Smee i Tootles – również otrzymują imiona bohaterów Piotrusia Pana. Boy Kavalier pełni rolę niemal magicznego przewodnika, marzyciela, podobnego do Piotrusia Pana, przenosząc dzieci do ich Nibylandii i odczytując im fragmenty książki Barriego.

Jak się okazuje, był to świadomy zabieg twórcy. Noah Hawley w rozmowie z DECIDER podkreślił, że:

Piotruś Pan to bardzo mroczna historia. W pewnym momencie zdałem sobie sprawę z tego, że ksenomorf może być w niej odpowiednikiem krokodyla.

Serial już teraz zestawia elementy klasycznej baśni z przerażającym światem obcych, a kolejne odcinki z pewnością będą rozwijać ten nietypowy motyw.

Źródło:https://comicbook.com/tv-shows/news/alien-earth-fx-peter-pan-references-wendy-neverland/

Jakub Piwoński

Kulturoznawca, specjalista od promocji, ale także wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał.


Komentarze
1
wolff01
Gramowicz
Dzisiaj 15:52

W tym serialu jest tak wiele dziwnych i niepokojących rzeczy że już nawet nie wiem jak to komentować...

11 i 12 latki w ciałach dorosłych - oj tak, no bo przecież hybrydy nie rosną... -  tak, tak Disney, jasne :P I jeszcze to "nowoczesne" kręcenie seriali i ciągłe mówienie przez aktorów na głos tego co się dzieje na ekranie, bo przecież Gen Z i tak pół seansu będzie patrzeć w telefon...




