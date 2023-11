Słaba sprzedaż The Invincible nie podetnie skrzydeł twórcom. Plany na przyszłość

Jeszcze wczoraj informowaliśmy Was o nieszczególnie zadowalającej sprzedaży gry Niezwyciężony (The Invincible), która rozeszła się w zaledwie 25 tysiącach egzemplarzy. Z drugiej strony mamy jednak pozytywny odbiór produkcji, najprawdopodobniej napawający deweloperów nadzieją. Również wczoraj odbył się bowiem czat inwestorski z udziałem zarządu studia Starward Industries – sugeruje on, iż twórcy dalej są pozytywnie nastawieni i nie zamierzają się poddawać.

Twórcy Niezwyciężonego nie zamierzają się poddawać

Mimo tego, iż – jak nietrudno się domyślić, zespół dość mocno przejął się niską sprzedażą tytułu, tak głównym celem studia jest na ten moment usprawnianie gry, wspieranie jej po premierze, a także rozpoczęcie prac nad zupełnie nową grą wraz z uwzględnieniem wniosków z premiery The Invincible. W przeszłości była mowa o dwóch nowych projektach rozwijanych jednocześnie, teraz natomiast deweloperzy zdecydowali, że zajmą się tylko jedną grą.

W nowym dziele Starward Industries zamierza skupić się na rozwinięciu warstwy gameplay’owej przy jednoczesnym zachowaniu podstawowej formuły Niezwyciężonego. Ma to zapewne związek z tym, iż wiele graczy stwierdziło, że Niezwyciężonego można by śmiało nazwać “symulatorem chodzenia”. Czy wiemy coś konkretnego na temat nowej gry? Twórcy ujawnili jedynie, że gatunek, do którego należy, “ma znacznie większą grupę odbiorców” i ma w planach wydanie nowej produkcji we wczesnym dostępie.