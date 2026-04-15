Z Gwiezdnych wojen do DC. Superman 2 ma nową aktorkę - tylko kogo zagra?

Jakub Piwoński
2026/04/15 12:30
Nowe doniesienia o castingu do Supermana 2.

Jeszcze niedawno pisaliśmy o spekulacjach dotyczących roli Maximy w nadchodzącym filmie Superman: Man of Tomorrow. W mediach przewijało się kilka nazwisk, a sam James Gunn studził emocje i sugerował, że doniesienia mogą być przesadzone. Teraz jednak wygląda na to, że w plotkach faktycznie było sporo prawdy.

Casting do filmu został zakończony, a według najnowszych informacji w produkcji zobaczymy Adria Arjona. Aktorka brała udział w próbach kamerowych na początku kwietnia, razem z Evą De Dominici, Sydney Chandler i Grace Van Patten. Choć oficjalnie nie potwierdzono, o jaką rolę toczyła się rywalizacja, wcześniej mówiło się właśnie o Maximie – postaci znanej z komiksów DC Comics. To potężna władczyni planety Almerac, która przybywa na Ziemię w poszukiwaniu idealnego partnera.

Nie brakuje jednak teorii, że w rzeczywistości chodzi o zupełnie inną postać – nową Wonder Woman, którą Gunn planuje wprowadzić do swojego filmowego uniwersum. Arjona od dawna pojawia się w fanowskich typach do tej roli, więc taki scenariusz również jest brany pod uwagę. I jest to bardzo prawdopodobny.

Na ten moment szczegóły pozostają tajemnicą, ale jedno jest pewne – wcześniejsze przecieki dotyczące castingu nie były przypadkowe. Wszystko wskazuje na to, że informacje o przesłuchaniach i potencjalnych rolach miały solidne podstawy. W głównej roli w filmie zobaczymy David Corenswet jako Supermana. W obsadzie znajdują się także m.in. Nicholas Hoult, Rachel Brosnahan czy Nathan Fillion. Za reżyserię i scenariusz odpowiada James Gunn, a premiera filmu planowana jest na lipiec 2027 roku.

Warto też pamiętać, że kontynuacja powstaje po całkiem solidnym wyniku pierwszego filmu o Supermanie w nowym uniwersum DC. Produkcja zarobiła ponad 600 milionów dolarów na świecie przy budżecie sięgającym około 225 milionów, co pozwoliło studiu szybko dać zielone światło sequelowi. Jednocześnie oczekiwania wobec kolejnej części są wyraźnie większe – to właśnie ona ma potwierdzić, czy nowa wizja James Gunn faktycznie zbuduje stabilną przyszłość całego uniwersum DC. W międzyczasie dostaniemy z kolei Supergirl.

Źródło:https://www.hollywoodreporter.com/movies/movie-news/superman-man-of-tomorrow-adria-arjona-cast-1236560352/

Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




