Batman wraca do Gotham w nowej produkcji. Data premiery i pierwsze zdjęcia z nowych odcinków serialu

Na drugi sezon popularnego serialu nie będziemy musieli już długo czekać.

Fani animowanych przygód Batmana mogą szykować się na kolejną wizytę w mrocznym Gotham. Ujawniono datę premiery drugiego sezonu serialu Batman: Mroczny mściciel, a wraz z nią pokazano pierwsze materiały prezentujące nowych bohaterów i złoczyńców, którzy pojawią się w nadchodzących odcinkach. Batman: Mroczny mściciel – serial powróci już pod koniec lipca z nowymi odcinkami Wszystkie dziesięć epizodów drugiego sezonu trafi do serwisu Prime Video już 31 lipca 2026 roku. Produkcja przygotowana przez studio Warner Bros. Animation będzie kontynuować stylistykę znaną z pierwszej serii, która przedstawiła ikonicznych bohaterów i złoczyńców DC w realiach inspirowanych filmem noir oraz retro wizją Gotham.

Nowe zdjęcia potwierdzają również powrót postaci, na którą wielu widzów czekało od finału pierwszego sezonu. Końcówka poprzedniej serii sugerowała nadejście Jokera i wszystko wskazuje na to, że Książę Zbrodni faktycznie odegra istotną rolę w nowych odcinkach. Drugi sezon wzbogaci się także o kolejne znane postacie z uniwersum Mrocznego Rycerza. W serialu pojawią się nowe interpretacje Edwarda Nygmy, znanego jako Riddler, a także Strach na wróble oraz Mad Hatter.

GramTV przedstawia:

Szczególnie interesująco zapowiada się wersja Mad Hattera. Podobnie jak Pingwin, którego w pierwszym sezonie dubbingowała Minnie Driver, postać ta została przedstawiona w nowej, zmienionej względem komiksowego pierwowzoru formie. Twórcy potwierdzili również obecność Roxie Rocket, bohaterki stworzonej przez Bruce Timm i Paul Dini na potrzeby serialu The New Batman Adventures. Obecnie nie ujawniono obsady głosowej nowych bohaterów oraz złoczyńców. Wiadomo jednak, że do swoich ról wrócą między innymi Hamish Linklater jako Bruce Wayne i Batman, Jamie Chung jako Harley Quinn, Jason Watkins w roli Alfreda Pennywortha, Eric Morgan Stuart jako komisarz Jim Gordon, Krystal Joy Brown jako Barbara Gordon, Michelle C. Bonilla jako Renee Montoya oraz Bumper Robinson jako Lucius Fox. Za produkcję ponownie odpowiadają uznani producenci wykonawczy: J. J. Abrams, Matt Reeves oraz Bruce Timm. W skład zespołu producenckiego wchodzą także James Tucker, Geoffrey Thorne, Sarah Geismer, Rachel Rusch Rich oraz Sam Register.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.