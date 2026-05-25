To on powinien zostać nowym Indianą Jonesem? Aktor uważa, że idealnie zastąpiłby Harrisona Forda

Gwiazda odpowiedziała na ten komplement.

Przyszłość serii o przygodach Indiany Jonesa wciąż pozostaje wielką niewiadomą. Po premierze filmu Indiana Jones i artefakt przeznaczenia wielu fanów zaczęło zastanawiać się, kto mógłby przejąć kultową rolę po Harrisonie Fordzie. W ostatnich dniach do sieci trafiła kolejna propozycja obsadowa, a głównym kandydatem fanów został Karl Urban. Sam zainteresowany postanowił jednak odnieść się do tych spekulacji. Karl Urban powinien zostać nowym Indianą Jonesem? Film Indiana Jones i artefakt przeznaczenia miał być ostatecznym pożegnaniem Harrisona Forda z rolą słynnego archeologa. Produkcja zarobiła na całym świecie około 384 milionów dolarów, jednak przy budżecie wynoszącym ponad 387 milionów dolarów została uznana za finansowe rozczarowanie. To sprawiło, że przyszłość marki stanęła pod znakiem zapytania.

Cała dyskusja rozpoczęła się od wpisu komika i aktora Steve’a Byrne’a w serwisie X. Byrne stwierdził, że istnieje tylko jeden aktor, który mógłby zastąpić Harrisona Forda w roli Indiany Jonesa, wskazując właśnie na Karla Urbana. Aktor znany między innymi z serialu The Boys szybko odpowiedział na te sugestie. Doceniam ten wyraz zaufania, ale Harrison Ford JEST Indianą Jonesem. Nie da się go zastąpić. Wczytywanie ramki mediów. Co ciekawe, był to pierwszy wpis Urbana w serwisie X od marca 2023 roku. Wówczas aktor informował swoich obserwujących, że straci zweryfikowane konto, ponieważ nie zamierza płacić za media społecznościowe, a przy okazji ostrzegał fanów przed fałszywymi profilami podszywającymi się pod niego.

GramTV przedstawia:

Na ten moment nie ma żadnych oficjalnych informacji o planach obsadzenia nowego aktora w roli Indiany Jonesa. W przeszłości pojawiały się plotki, że Lucasfilm rozważał angaż Chrisa Pratta, jednak gwiazdor serii Strażników Galaktyki zaprzeczył tym doniesieniom jeszcze w 2022 roku. To nie jest nic prawdziwego. Wystarczyło, że Harrison Ford powiedział, iż postać umrze razem z nim, a już mnie to przestraszyło. W historii kinowych produkcji tylko Harrison Ford wcielał się w dorosłego Indianę Jonesa. Wyjątkiem był River Phoenix, który zagrał młodą wersję bohatera w filmie Indiana Jones i ostatnia krucjata. W telewizji i grach sytuacja wyglądała jednak inaczej. Serial Kroniki młodego Indiany Jonesa emitowany w latach 1992 do 1996 przedstawiał różne etapy życia bohatera, a w rolę Indiany wcielali się między innymi Sean Patrick Flanery, Corey Carrier oraz George Hall. Sam Harrison Ford pojawił się także w jednym z odcinków.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.