Zaloguj się lub Zarejestruj

Pierwsze spojrzenie na Lupitę Nyong’o w Odysei. Aktorka odpowiedziała krytykom jej roli: "Dlatego obsada wygląda w taki sposób"

Radosław Krajewski
2026/05/22 12:10
1
0

Gwiazda nowego filmu Christophera Nolana postanowiła odnieść się do kontrowersji związanej z castingiem.

Obsadzenie Lupity Nyong’o w roli Heleny Trojańskiej w nadchodzącym filmie Odyseja wywołało gorącą dyskusję w mediach społecznościowych. Do sprawy odniósł się również Elon Musk, który przedstawił powody, dla których Chrisrtopher Nolan zdecydował się obsadzić tę aktorkę w tak ważnej roli. Teraz laureatka Oscara postanowiła odnieść się do fali krytyki, która pojawiła się w sieci. Aktorka zabrała głos w nowym wywiadzie dla magazynu Elle, gdzie przedstawiła swoje stanowisko wobec kontrowersji związanych z castingiem do widowiska Nolana. W tym samym artykule zaprezentowano nowe zdjęcia z Odysei, w tym pierwsze spojrzenie na Lupitę Nyong’o w roli Klitajmestry. Świeże ujęcia zobaczycie ponizej.

Odyseja –
Odyseja – Lupita Nyong’o

Odyseja – Lupita Nyong’o jako Klitajmestra na pierwszym zdjęciu z filmu. Aktorka skomentowała kontrowersyjny casting

Nyong’o podkreśliła przede wszystkim, że Odyseja nie jest historycznym dramatem, lecz mitologiczną opowieścią. Aktorka zaznaczyła, że wspiera wizję reżysera oraz sposób, w jaki Nolan interpretuje klasyczne dzieło Homera.

Bardzo wspieram intencję Chrisa oraz wersję tej historii, którą opowiada. Nasza obsada odzwierciedla współczesny świat. Nie poświęcam czasu na szukanie obrony. Krytyka będzie istnieć niezależnie od tego, czy się do niej odniosę, czy nie. To niezwykłe być częścią Odysei, ponieważ to ogromna historia obejmująca całe światy. Właśnie dlatego obsada wygląda w taki sposób. Tworzymy epicką opowieść naszych czasów. Byłam głęboko zaszczycona, że powierzono mi tę rolę.

Aktorka odniosła się również do samego wizerunku Heleny Trojańskiej, często określanej mianem „twarzy, która wysłała tysiąc okrętów”. Nyong’o uważa, że sprowadzanie postaci wyłącznie do urody jest dużym uproszczeniem.

Nie da się zagrać piękna. Chcę wiedzieć, kim naprawdę jest dana postać. Co znajduje się poza pięknem i wyglądem? To właśnie jest fascynujące w pracy nad tak znanym tekstem, który był analizowany, interpretowany i rozwijany przez lata. Badania mogłyby trwać bez końca. Dobrą stroną współpracy z takim scenarzystą jak Chris jest to, że wszystko znajduje się już na papierze. Analiza zaczyna się od stron scenariusza, które dostajesz. Na tym oparłam swoją interpretację.

GramTV przedstawia:

Nyong’o zakończyła temat osobistym komentarzem dotyczącym krytyki, z którą mierzy się od lat:

Nie mogę spędzać czasu na myśleniu o wszystkich ludziach, którzy nadal mnie nie lubią. Zawsze znajdziesz osoby, które w ciebie wierzą, i trzeba iść dalej. Chcę wierzyć, że jestem stworzona do tego, by przetrwać.

Oprócz castingu Heleny Trojańskiej oraz jej siostry Klitajmestry poznaliśmy również czas trwania filmu. Według ostatnich doniesień Odyseja będzie drugim najdłuższym filmem w dorobku Christophera Nolana.

Przypomnijmy, że kinową premierę Odysei wyznaczono na 17 lipca tego roku.

Odyseja
Odyseja
Odyseja
Odyseja
Odyseja
Odyseja
Odyseja
Odyseja
Źródło:https://www.hollywoodreporter.com/movies/movie-news/lupita-nyongo-the-odyssey-casting-helen-of-troy-1236603640/

Tagi:

Popkultura
film
kontrowersje
afera
zdjęcia
ekranizacja
Christopher Nolan
Universal Pictures
casting
Lupita Nyong'o
Odyseja
The Odyssey
Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

Komentarze
1
Silverburg
Gramowicz
Dzisiaj 12:12

Wygląda to niewiele lepiej od larpów, w których brałem udział jako nastolatek. No, ale co tam, niech sobie robi, nie moje pieniądze, nie mój film. Ja w każdym razie na to do kina nie pójdę.




TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112