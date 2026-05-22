Pierwsze spojrzenie na Lupitę Nyong’o w Odysei. Aktorka odpowiedziała krytykom jej roli: "Dlatego obsada wygląda w taki sposób"

Gwiazda nowego filmu Christophera Nolana postanowiła odnieść się do kontrowersji związanej z castingiem.

Obsadzenie Lupity Nyong’o w roli Heleny Trojańskiej w nadchodzącym filmie Odyseja wywołało gorącą dyskusję w mediach społecznościowych. Do sprawy odniósł się również Elon Musk, który przedstawił powody, dla których Chrisrtopher Nolan zdecydował się obsadzić tę aktorkę w tak ważnej roli. Teraz laureatka Oscara postanowiła odnieść się do fali krytyki, która pojawiła się w sieci. Aktorka zabrała głos w nowym wywiadzie dla magazynu Elle, gdzie przedstawiła swoje stanowisko wobec kontrowersji związanych z castingiem do widowiska Nolana. W tym samym artykule zaprezentowano nowe zdjęcia z Odysei, w tym pierwsze spojrzenie na Lupitę Nyong’o w roli Klitajmestry. Świeże ujęcia zobaczycie ponizej.

Odyseja – Lupita Nyong’o jako Klitajmestra na pierwszym zdjęciu z filmu. Aktorka skomentowała kontrowersyjny casting

Nyong’o podkreśliła przede wszystkim, że Odyseja nie jest historycznym dramatem, lecz mitologiczną opowieścią. Aktorka zaznaczyła, że wspiera wizję reżysera oraz sposób, w jaki Nolan interpretuje klasyczne dzieło Homera.