Czy Jacob Elordi reklamuje tu perfumy, czy może... siebie jako Jamesa Bonda?

Amazon ma plan na nowego Bonda. Następca Daniela Craiga ma spełniać ważny warunek. A ten aktor go spełnia.

Choć oficjalnie wciąż nie wiemy, kto zostanie nowym Jamesem Bondem, za kulisami mają już trwać intensywne poszukiwania następcy Daniela Craiga. Według najnowszych informacji Amazon i MGM mają bardzo konkretną wizję aktora, który przejmie jedną z najsłynniejszych ról w historii kina. Jacob Elordi w reklamie Chanel. Aktor nadaje się do roli Jamesa Bonda? Jak donoszą zagraniczne media, producenci chcą postawić na młodszego kandydata, najlepiej przed trzydziestką. Potwierdzają się w ten sposób wielomiesięczne spekulacje dotyczące wieku nowej wersji słynnego agenta. Celem ma być znalezienie gwiazdy, która mogłaby występować w kilku kolejnych filmach i pozostać twarzą serii przez kilkanaście lat, podobnie jak Daniel Craig, który wcielał się w Bonda od 2006 do 2021 roku.

Jednym z najczęściej wymienianych kandydatów pozostaje Jacob Elordi. 27-letni aktor znany z serialu Euforia, a także filmów Saltburn i Frankenstein od miesięcy pojawia się w nieoficjalnych doniesieniach dotyczących castingu. Według źródeł miał już nawet spotykać się z przedstawicielami Amazon MGM Studios. Dodatkowo uwagę fanów zwrócił niedawny krótkometrażowy film reklamowy wyreżyserowany przez Alfonso Cuaróna (słynnego reżysera, znanego m.in. z Grawitacji). W materiale promującym markę Chanel Elordi wciela się w postać przypominającą bohatera kina szpiegowskiego. W jednej ze scen otwiera sejf i bierze udział w efektownym pościgu, co według części komentatorów wygląda niemal jak nieoficjalne przesłuchanie do roli agenta 007.

Według tych samych doniesień nowy Bond powinien pochodzić z Wielkiej Brytanii lub jednego z krajów należących niegdyś do brytyjskiej wspólnoty narodów. Australijczyk Elordi spełnia więc także ten warunek. Tymczasem prace nad kolejnym filmem z serii trwają. Scenariusz przygotowuje Steven Knight, a za kamerą stanie Denis Villeneuve. Twórca Diuny jest obecnie zajęty pracami nad trzecią odsłoną serii, dlatego zdjęcia do nowego Bonda prawdopodobnie rozpoczną się dopiero pod koniec tego, lub na początku przyszłego roku. Już po owocnym castingu.

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.










