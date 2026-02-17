Zaloguj się lub Zarejestruj

Producent Battlefield 6 obiecuje brak opóźnień przyszłych sezonów. To był wyjątkowy przypadek

Mikołaj Berlik
2026/02/17 17:30
Twórcy starają się odzyskać wiarę fanów.

Dziś oficjalnie zadebiutował drugi sezon rozgrywek w Battlefield 6. Phil Girette, producent w studiu DICE, w rozmowie z serwisem GameReactor odniósł się do niedawnego przesunięcia premiery aktualizacji (pierwotnie planowanej na styczeń) i zapewnił, że zespół wyciągnął wnioski na przyszłość.

Battlefield 6
Battlefield 6

Battlefield 6 – to koniec opóźnień i rozczarowań?

Opóźnienie 2. Sezonu wynikało z ogromnego nakładu pracy, jaki pochłonął sam debiut gry. Choć premiera Battlefield 6 była jedną z najpłynniejszych w historii serii, deweloperzy potrzebowali dodatkowego miesiąca na dopieszczenie nowej zawartości.

Chcieliśmy dać tym nowościom nieco więcej czasu w piekarniku, by mieć pewność, że dowieziemy jakość, której oczekują gracze.

Producent zapewnił, że podjęto już kroki we wszystkich działach – od marketingu po deweloperów z DICE, Criterion, Ripple Effect i Motive – aby kolejne sezony ruszały natychmiast po zakończeniu poprzednich, bez żadnych przestojów.

GramTV przedstawia:

Wspomnijmy jeszcze raz, że dzisiejsza aktualizacja wprowadza sporo świeżości do gry, w tym mroczne klimaty związane z gazem bojowym:

  • Nowa mapa – Contaminated (Skażone): Rozległa baza lotnicza w niemieckich górach. Kluczowym elementem są chmury gazu VL-7, które wymuszają używanie masek gazowych i wpływają na percepcję graczy (można np. pomylić wroga z sojusznikiem).
  • Nowe tryby: VL-7 Strike (multiplayer z gazem), Altered State oraz Synthesis (wariant Battle Royale w trybie REDSEC).
  • Arsenał: Do gry trafił m.in. szybkostrzelny karabin szturmowy VCR-2 (typu bullpup) oraz potężny karabin maszynowy M121 A2.
  • Przyspieszona progresja: Twórcy uprościli wyzwania (asysty liczą się do zadań dziennych) i zwiększyli tempo zdobywania XP w Przepustce Bojowej oraz trybie REDSEC.

To dopiero początek. Już 17 marca do gry trafi kolejna mapa – Hagental Base. Będzie to lokacja przeznaczona wyłącznie dla piechoty, umiejscowiona w ciasnych tunelach pod górą znaną z mapy Contaminated. Wraz z nią zadebiutuje wydarzenie Nightfall z mechaniką noktowizji oraz najszybszy pojazd lądowy w grze: motocykl terenowy M1030-1.

Warto wspomnieć, że według danych firmy Circana, Battlefield 6 został najlepiej sprzedającą się grą w USA w całym 2025 roku, detronizując serię Call of Duty.

Źródło:https://gamingbolt.com/battlefield-6-producer-says-future-seasons-wont-see-delays

Mikołaj Berlik
