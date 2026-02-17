Producent Battlefield 6 obiecuje brak opóźnień przyszłych sezonów. To był wyjątkowy przypadek

Dziś oficjalnie zadebiutował drugi sezon rozgrywek w Battlefield 6. Phil Girette, producent w studiu DICE, w rozmowie z serwisem GameReactor odniósł się do niedawnego przesunięcia premiery aktualizacji (pierwotnie planowanej na styczeń) i zapewnił, że zespół wyciągnął wnioski na przyszłość.

Battlefield 6 – to koniec opóźnień i rozczarowań?

Opóźnienie 2. Sezonu wynikało z ogromnego nakładu pracy, jaki pochłonął sam debiut gry. Choć premiera Battlefield 6 była jedną z najpłynniejszych w historii serii, deweloperzy potrzebowali dodatkowego miesiąca na dopieszczenie nowej zawartości.