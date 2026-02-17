Producent Battlefield 6 obiecuje brak opóźnień przyszłych sezonów. To był wyjątkowy przypadek

Opóźnienie 2. Sezonu wynikało z ogromnego nakładu pracy, jaki pochłonął sam debiut gry. Choć premiera Battlefield 6 była jedną z najpłynniejszych w historii serii, deweloperzy potrzebowali dodatkowego miesiąca na dopieszczenie nowej zawartości.
Chcieliśmy dać tym nowościom nieco więcej czasu w piekarniku, by mieć pewność, że dowieziemy jakość, której oczekują gracze.
Producent zapewnił, że podjęto już kroki we wszystkich działach – od marketingu po deweloperów z DICE, Criterion, Ripple Effect i Motive – aby kolejne sezony ruszały natychmiast po zakończeniu poprzednich, bez żadnych przestojów.
Wspomnijmy jeszcze raz, że dzisiejsza aktualizacja wprowadza sporo świeżości do gry, w tym mroczne klimaty związane z gazem bojowym:
Nowa mapa – Contaminated (Skażone): Rozległa baza lotnicza w niemieckich górach. Kluczowym elementem są chmury gazu VL-7, które wymuszają używanie masek gazowych i wpływają na percepcję graczy (można np. pomylić wroga z sojusznikiem).
Nowe tryby: VL-7 Strike (multiplayer z gazem), Altered State oraz Synthesis (wariant Battle Royale w trybie REDSEC).
Arsenał: Do gry trafił m.in. szybkostrzelny karabin szturmowy VCR-2 (typu bullpup) oraz potężny karabin maszynowy M121 A2.
Przyspieszona progresja: Twórcy uprościli wyzwania (asysty liczą się do zadań dziennych) i zwiększyli tempo zdobywania XP w Przepustce Bojowej oraz trybie REDSEC.
To dopiero początek. Już 17 marca do gry trafi kolejna mapa – Hagental Base. Będzie to lokacja przeznaczona wyłącznie dla piechoty, umiejscowiona w ciasnych tunelach pod górą znaną z mapy Contaminated. Wraz z nią zadebiutuje wydarzenie Nightfall z mechaniką noktowizji oraz najszybszy pojazd lądowy w grze: motocykl terenowy M1030-1.
