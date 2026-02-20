Twórca God of War apeluje do Xboxa: Nie pozwólcie Bluepoint się rozpaść

Tak nagłe zamknięcie uznanego studia było szokiem dla branży. Pojawiły się też głosy, że ktoś powinien je ratować.

Twórca God of War wzywa Xbox do przejęcia Bluepoint

Do dyskusji włączył się David Jaffe, czyli twórca serii God of War. Wprost wezwał on szefa Xboxa, Phila Spencera, do interwencji. Jakiej? W związku z tym, że Sony zrezygnowało z usług deweloperów, Jaffe’owi marzy się, by to właśnie Microsoft ich przejął i dał im fundusze potrzebne do stworzenia nowego projektu. Nowego w sensie dosłownym lub też remake’u jednej z licznych marek MS.