Avowed już dostępne na PS5. Kompletne wydanie i aktualizacja z okazji rocznicy

RPG od Obsidian Entertainment wylądował na nowej platformie.
Dokładnie rok po debiucie na PC i Xbox, świat Eora otwiera się na graczy PlayStation. Co istotne, wersja na konsolę Sony zawiera już w sobie wszystkie dotychczasowe poprawki oraz nowiutką łatkę z okazji rocznicy premiery, która jest dostępna za darmo dla wszystkich posiadaczy gry (również w Game Passie).
Avowed – najważniejsze nowości w aktualizacji 2.0
Dzięki nowej aktualizacji w Avowed pojawiło się wiele dodatkowej zawartości. Do ludzi i elfów dołączają krasnoludy, futrzaści Orlanie oraz potężni, wodni Aumauanie. Każda rasa posiada teraz unikalne bonusy do statystyk. Otrzymaliśmy też dostęp do trybu Nowa Gra Plus - pozwala on zachować odblokowane umiejętności, atrybuty oraz unikalny ekwipunek (broń i pancerze zostają zresetowane do 1. poziomu, by umożliwić dalszy progres). Limit atrybutów (np. Siły czy Zręczności) został zwiększony z 15 aż do 30 punktów.
Nie zabrakło również nieznanego jeszcze kostura. Quarterstaff ma być idealny dla fanów „bojowych magów”, pozwalając na brutalne starcia wręcz zakończone magicznymi finiszerami. W obozie pojawiło się Magiczne Lustro, które pozwala na zmianę wyglądu i rasy postaci w dowolnym momencie przygody. Warto jeszcze wspomnieć o trybie fotograficznym i własnym poziomie trudności. Możemy teraz dostosować niemal każdy aspekt wyzwania – od obrażeń zadawanych przez towarzyszy, po szybkość regeneracji zasobów.
GramTV przedstawia:
Nowy zwiastun skupia się na różnorodności ekosystemów Living Lands. Dzięki rocznicowemu patchowi gra otrzymała ulepszone oświetlenie oraz wygładzone animacje walki. Twórcy chwalą się, że dzięki feedbackowi graczy, Avowed stało się teraz pełnokrwistym RPG, w którym wybór rasy i tła postaci ma realny wpływ na rozgrywkę.
