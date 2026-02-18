Avowed już dostępne na PS5. Kompletne wydanie i aktualizacja z okazji rocznicy

Dokładnie rok po debiucie na PC i Xbox, świat Eora otwiera się na graczy PlayStation. Co istotne, wersja na konsolę Sony zawiera już w sobie wszystkie dotychczasowe poprawki oraz nowiutką łatkę z okazji rocznicy premiery, która jest dostępna za darmo dla wszystkich posiadaczy gry (również w Game Passie).

Avowed – najważniejsze nowości w aktualizacji 2.0

Dzięki nowej aktualizacji w Avowed pojawiło się wiele dodatkowej zawartości. Do ludzi i elfów dołączają krasnoludy, futrzaści Orlanie oraz potężni, wodni Aumauanie. Każda rasa posiada teraz unikalne bonusy do statystyk. Otrzymaliśmy też dostęp do trybu Nowa Gra Plus - pozwala on zachować odblokowane umiejętności, atrybuty oraz unikalny ekwipunek (broń i pancerze zostają zresetowane do 1. poziomu, by umożliwić dalszy progres). Limit atrybutów (np. Siły czy Zręczności) został zwiększony z 15 aż do 30 punktów.