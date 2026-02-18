Replaced wypada z marcowego kalendarza. Na szczęście nie będziemy musieli czekać zbyt długo

Aktualizacja w sprawie REPLACED

Mamy dla Was ważną informację dotyczącą premiery REPLACED. Po wielu dyskusjach zdecydowaliśmy się przesunąć datę wydania gry na 14 kwietnia 2026 roku.

Jako mały zespół pracujący nad naszym pierwszym tytułem, włożyliśmy w ten projekt wszystko, co mamy. Choć gra jest już technicznie ukończona, dotarcie do ostatniej prostej pokazało nam, że potrzebujemy jeszcze kilku tygodni, aby mieć pewność, że końcowe doświadczenie będzie dokładnie takie, na jakie zasługujecie. Chcemy, aby wersja REPLACED, w którą zagracie w dniu premiery, była dopracowana, stabilna i wierna wizji, którą się z Wami dzieliliśmy.

Reakcja na nasze demo na Steam była dla nas niesamowitym paliwem do działania. Szczerze mówiąc, udostępnienie go było stresujące, ale oglądanie Waszej rozgrywki, czytanie recenzji i słuchanie o Waszej ekscytacji było przytłaczające w najlepszy możliwy sposób. Nieustannie czytamy Wasze komentarze, a te opinie pomagają nam wprowadzać ostatnie poprawki, dzięki którym pełna wersja gry nabierze ostatecznego blasku.

Wasza cierpliwość i wsparcie na przestrzeni lat znaczyły dla nas bardzo wiele. Wielu z Was towarzyszyło nam na każdym kroku tej drogi, a obserwowanie Waszej pasji sprawia, że te ostatnie dni i noce pracy nad grą są tego warte. Jesteśmy bardzo blisko linii mety i nie możemy się doczekać, aż doświadczycie końcowych efektów lat ciężkiej pracy. A jeśli chcecie rzucić okiem na REPLACED przed wielkim dniem, demo jest wciąż dostępne na Steam.

Dziękujemy za wyrozumiałość, życzliwość i za to, że jesteście tak ważną częścią tej podróży. Widzimy się 14 kwietnia 2026 roku.

– Zespół Sad Cat Studios