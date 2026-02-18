Zaloguj się lub Zarejestruj

Replaced wypada z marcowego kalendarza. Na szczęście nie będziemy musieli czekać zbyt długo

Mikołaj Berlik
2026/02/18 19:00
0
0

Deweloperzy potrzebują czasu.

Jeśli planowaliście spędzić marzec w mrocznym, cyberpunkowym świecie retro-przyszłości, musicie nieco zweryfikować swoje plany. Sad Cat Studios oficjalnie poinformowało o kolejnym przesunięciu premiery gry Replaced.

Replaced
Replaced

Replaced – Sad Cat Studios zależy na opinii fanów

Decyzja o opóźnieniu zapadła po analizie feedbacku od osób, które miały okazję sprawdzić niedawno udostępnioną wersję demonstracyjną. Twórcy przyznali, że chcą dostarczyć produkt, który w pełni spełni wysokie oczekiwania fanów gatunku 2,5D.

Wczytywanie ramki mediów.

Aktualizacja w sprawie REPLACED

Mamy dla Was ważną informację dotyczącą premiery REPLACED. Po wielu dyskusjach zdecydowaliśmy się przesunąć datę wydania gry na 14 kwietnia 2026 roku.

Jako mały zespół pracujący nad naszym pierwszym tytułem, włożyliśmy w ten projekt wszystko, co mamy. Choć gra jest już technicznie ukończona, dotarcie do ostatniej prostej pokazało nam, że potrzebujemy jeszcze kilku tygodni, aby mieć pewność, że końcowe doświadczenie będzie dokładnie takie, na jakie zasługujecie. Chcemy, aby wersja REPLACED, w którą zagracie w dniu premiery, była dopracowana, stabilna i wierna wizji, którą się z Wami dzieliliśmy.

Reakcja na nasze demo na Steam była dla nas niesamowitym paliwem do działania. Szczerze mówiąc, udostępnienie go było stresujące, ale oglądanie Waszej rozgrywki, czytanie recenzji i słuchanie o Waszej ekscytacji było przytłaczające w najlepszy możliwy sposób. Nieustannie czytamy Wasze komentarze, a te opinie pomagają nam wprowadzać ostatnie poprawki, dzięki którym pełna wersja gry nabierze ostatecznego blasku.

Wasza cierpliwość i wsparcie na przestrzeni lat znaczyły dla nas bardzo wiele. Wielu z Was towarzyszyło nam na każdym kroku tej drogi, a obserwowanie Waszej pasji sprawia, że te ostatnie dni i noce pracy nad grą są tego warte. Jesteśmy bardzo blisko linii mety i nie możemy się doczekać, aż doświadczycie końcowych efektów lat ciężkiej pracy. A jeśli chcecie rzucić okiem na REPLACED przed wielkim dniem, demo jest wciąż dostępne na Steam.

Dziękujemy za wyrozumiałość, życzliwość i za to, że jesteście tak ważną częścią tej podróży. Widzimy się 14 kwietnia 2026 roku.

– Zespół Sad Cat Studios

GramTV przedstawia:

Na szczęście obsuwa nie jest drastyczna. Nowa data została ustalona na 14 kwietnia 2026 roku. To właśnie wtedy historia sztucznej inteligencji REACH, uwięzionej w ludzkim ciele, trafi na rynek. Replaced zadebiutuje na PC, Xbox One oraz Xbox Series X/S. Tytuł od dnia premiery będzie dostępny w usłudze Xbox Game Pass.

Tagi:

News
PC
PlayStation 5
przygodowa gra akcji
Xbox Series X
Xbox Series S
Replaced
Sad Cat Studios
Mikołaj Berlik
Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112