Najgorętszy horror 2026 nie dla wszystkich. "Zielona" część graczy obejdzie się smakiem

Wieści o nowym Silent Hill jakiś czas temu rozlały się po sieci i wywołały ogromne emocje. Konami wspólnie z Annapurna Interactive oraz studiem Screen Burn oficjalnie zaprezentowało Silent Hill: Townfall – kolejną główną odsłonę kultowej serii Silent Hill. Z tytułem wiążą się wielkie ambicje. Ma być rewolucyjny: twórcy stawiają na widok FPP, mocniejszy nacisk na psychologiczny niepokój i nową jakość narracji. To z pewnością najbardziej wyczekiwany horror 2026 roku.

Silent Hill: Twonfall jak na razie nie dla graczy Xbox

Niestety, nie wszyscy gracze mogą czuć się adresatami tych wiadomości. Zgodnie z informacjami opublikowanymi na oficjalnej stronie Konami, Townfall zadebiutuje w 2026 roku wyłącznie na PlayStation 5 oraz PC (Steam i Epic Games Store). Powodów do radości nie mają zatem gracze konsoli Microsoft. Wersja na Xbox nie została ogłoszona, a na ten moment nie wiadomo nawet, czy – i kiedy – mogłaby się pojawić.