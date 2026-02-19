Zaloguj się lub Zarejestruj

Najgorętszy horror 2026 nie dla wszystkich. "Zielona" część graczy obejdzie się smakiem

Jakub Piwoński
2026/02/19 10:10
0
0

Powraca temat ekskluzywności, zwłaszcza w kontekście tej słynnej serii.

Wieści o nowym Silent Hill jakiś czas temu rozlały się po sieci i wywołały ogromne emocje. Konami wspólnie z Annapurna Interactive oraz studiem Screen Burn oficjalnie zaprezentowało Silent Hill: Townfall – kolejną główną odsłonę kultowej serii Silent Hill. Z tytułem wiążą się wielkie ambicje. Ma być rewolucyjny: twórcy stawiają na widok FPP, mocniejszy nacisk na psychologiczny niepokój i nową jakość narracji. To z pewnością najbardziej wyczekiwany horror 2026 roku.

Silent Hill: Twonfall
Silent Hill: Twonfall

Silent Hill: Twonfall jak na razie nie dla graczy Xbox

Niestety, nie wszyscy gracze mogą czuć się adresatami tych wiadomości. Zgodnie z informacjami opublikowanymi na oficjalnej stronie Konami, Townfall zadebiutuje w 2026 roku wyłącznie na PlayStation 5 oraz PC (Steam i Epic Games Store). Powodów do radości nie mają zatem gracze konsoli Microsoft. Wersja na Xbox nie została ogłoszona, a na ten moment nie wiadomo nawet, czy – i kiedy – mogłaby się pojawić.

To nie pierwszy raz, gdy seria omija sprzęt Microsoftu przy premierze. Silent Hill 2 Remake również było czasowym ekskluzywem PS5. Co ciekawe, Silent Hill f – poprzednia, bardzo ciepło przyjęta odsłona – trafiła na Xboxa równolegle z innymi platformami. Z kolei wcześniej Silent Hill: The Short Message ukazało się wyłącznie na PS5 i do dziś nie doczekało się portu.

GramTV przedstawia:

Wygląda więc na to, że trudno doszukiwać się jasnego schematu w polityce wydawniczej serii. Da się wyczuć głosy rozczarowania – ekskluzywność gier jest tematem co raz bardziej dzielącym środowisko graczy. Jedno jest pewne: premiera Silent Hill: Townfall odbędzie się w 2026 roku na PC i PS5, a przyszłość wersji na Xbox pozostaje niepewna.

Źródło:https://gamerant.com/silent-hill-townfall-launch-platforms/

News
horror
survival horror
Silent Hill
PS5
Xbox
Silent Hill: Townfall
zapowiedź gry
ekskluzywność
Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




