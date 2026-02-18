Crimson Desert stawia na ludzi. Pearl Abyss potwierdza brak głosów AI

W dobie coraz częstszego wykorzystywania sztucznej inteligencji w dubbingu gier, studio Pearl Abyss płynie pod prąd. Will Powers, ekspert ds. marketingu w amerykańskim oddziale firmy, potwierdził w podcaście Dropped Frames, że za głosy postaci w grze odpowiadają wyłącznie zawodowi aktorzy.

Crimson Desert – ręczna robota w gigantycznej skali

Biorąc pod uwagę, że świat gry jest większy od tego z Red Dead Redemption 2, a kampania stanowi jedynie ułamek całej zawartości, nagranie wszystkich kwestii było tytanicznym wysiłkiem. Wszystkie kluczowe postacie oraz te z zadań pobocznych otrzymały ludzkie głosy. Powers zaznaczył dyplomatycznie, że nie chce mówić o „100% każdego najmniejszego przechodnia”, by pozostać rzetelnym, ale trzon gry jest w pełni zagrany przez aktorów. Pełny dubbing (audio) będzie dostępny w kilku językach, w tym angielskim, koreańskim i chińskim, a napisy pojawią się w kilkunastu wersjach językowych (szczegóły można znaleźć na karcie gry na Steam).