Crimson Desert stawia na ludzi. Pearl Abyss potwierdza brak głosów AI

Mikołaj Berlik
2026/02/18 18:00
RPG akcji uniknie coraz popularniejszego rozwiązania.

W dobie coraz częstszego wykorzystywania sztucznej inteligencji w dubbingu gier, studio Pearl Abyss płynie pod prąd. Will Powers, ekspert ds. marketingu w amerykańskim oddziale firmy, potwierdził w podcaście Dropped Frames, że za głosy postaci w grze odpowiadają wyłącznie zawodowi aktorzy.

Crimson Desert – ręczna robota w gigantycznej skali

Biorąc pod uwagę, że świat gry jest większy od tego z Red Dead Redemption 2, a kampania stanowi jedynie ułamek całej zawartości, nagranie wszystkich kwestii było tytanicznym wysiłkiem. Wszystkie kluczowe postacie oraz te z zadań pobocznych otrzymały ludzkie głosy. Powers zaznaczył dyplomatycznie, że nie chce mówić o „100% każdego najmniejszego przechodnia”, by pozostać rzetelnym, ale trzon gry jest w pełni zagrany przez aktorów. Pełny dubbing (audio) będzie dostępny w kilku językach, w tym angielskim, koreańskim i chińskim, a napisy pojawią się w kilkunastu wersjach językowych (szczegóły można znaleźć na karcie gry na Steam).

Powers przyznał, że lokalizacja tak ogromnego projektu to „masywne przedsięwzięcie”. Odniósł się również do próśb o dodanie kolejnych języków, tłumacząc, że studio woli wydać grę w terminie niż przesuwać premierę z powodu prac nad dodatkowymi tłumaczeniami.

To ogromne zadanie, które zajmuje mnóstwo czasu, a my wolimy wydać grę niż ją opóźniać.

Premiera Crimson Desert zaplanowana jest na 19 marca 2026 roku na PC, PS5 oraz Xbox Series X/S. Tytuł zaoferuje w pełni dynamiczną pogodę (wpływającą nawet na przerywniki filmowe i walki z bossami) oraz brak mikropłatności, co czyni go czystym doświadczeniem single-player typu premium.

Warto dodać, że choć Crimson Desert nie otrzyma wersji demonstracyjnej, studio obiecało opublikować oficjalne testy wydajności tuż przed premierą.

Źródło:https://gamingbolt.com/crimson-desert-is-fully-voiced-by-human-actors-across-multiple-languages-confirms-pearl-abyss

