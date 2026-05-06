Xbox zmienia się od środka. Kluczowe stanowiska przejmują ludzie z CoreAI

W obozie Xboxa trwa ciekawy okres. Okres zmian na stanowiskach kierowniczych, które wytyczą kierunek na kolejne lata.
Co znaczące, rzeczone zmiany są ściśle powiązane z CoreAI. Bo to właśnie stamtąd wywodzi się mianowana kilka tygodni temu nowa szefowa Xboxa.
Szefostwo Xboxa z posiłkami z CoreAI
Asha Sharma, bo o niej tu mowa, przez ostatnie dwa lata pełniła w Microsofcie rolę szefowej działu CoreAI – zajmującego się, jak sama nazwa wskazuje, kwestią generatywnej sztucznej inteligencji. Gdy mianowano ją dyrektorką generalną marki Xbox, 37-latka najwyraźniej nie zapomniała o dawnych współpracownikach. Jak bowiem informuje The Verge, doszło do kolejnych przetasowań na stanowiskach kierowniczych, które zajęli inni dotychczasowi pracownicy CoreAI. W sumie mowa o czterech takich osobach, które od teraz będą wspomagać Sharmę w działaniach związanych z kolejnymi krokami, które mają przywrócić Xboxowi dawny blask.
Wspomniane zmiany wyglądają tak:
Jared Palmer – wcześniej wiceprezes ds. produktu w CoreAI, teraz wiceprezes ds. inżynierii w Xbox
Tim Allen – wcześniej wiceprezes ds. designu w CoreAI, teraz wiceprezes ds. designu w Xbox
Jonathan McKay – wcześniej dyrektor ds. wzrostu w CoreAI, teraz dyrektor ds. wzrostu w Xbox
Evan Chaki – wcześniej generalny menadżer ds. innowacji w CoreAI, teraz generalny menadżer ds. transformacji w Xbox
Niemniej to nie koniec. Dotychczasowa wiceprezes ds. urządzeń Xbox, Roanne Sones, udała się na urlop. Z kolei Kevin Gammill, wiceprezes ds. UX w Xbox, po niemal dwóch dekadach ustąpił ze stanowiska. Natomiast awans otrzymał wiceprezes ds. nowej generacji, Jason Ronald, który od teraz będzie wiceprezes ds. urządzeń i ekosystemu gamingowego Xbox. Ta ostatnia promocja ma związek z powstającym Projektem Helix, czyli kolejną generacją flagowej konsoli Microsoftu.
W obszarze sprzętu awansujemy Jasona Ronalda, odpowiedzialnego za Project Helix oraz naszą platformę. To ważny czas dla Xboxa. Nasz cel przy tej zmianie jest prosty: zbudować platformę, która jest przystępna cenowo, osobista i otwarta, pozostając blisko pracy i ludzi, którym służymy. Będziemy nadal dodawać możliwości niezbędne do osiągnięcia tego celu – stwierdziła Sharma.
