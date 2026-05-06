Xbox zmienia się od środka. Kluczowe stanowiska przejmują ludzie z CoreAI

Co znaczące, rzeczone zmiany są ściśle powiązane z CoreAI. Bo to właśnie stamtąd wywodzi się mianowana kilka tygodni temu nowa szefowa Xboxa.

Szefostwo Xboxa z posiłkami z CoreAI

Asha Sharma, bo o niej tu mowa, przez ostatnie dwa lata pełniła w Microsofcie rolę szefowej działu CoreAI – zajmującego się, jak sama nazwa wskazuje, kwestią generatywnej sztucznej inteligencji. Gdy mianowano ją dyrektorką generalną marki Xbox, 37-latka najwyraźniej nie zapomniała o dawnych współpracownikach. Jak bowiem informuje The Verge, doszło do kolejnych przetasowań na stanowiskach kierowniczych, które zajęli inni dotychczasowi pracownicy CoreAI. W sumie mowa o czterech takich osobach, które od teraz będą wspomagać Sharmę w działaniach związanych z kolejnymi krokami, które mają przywrócić Xboxowi dawny blask.