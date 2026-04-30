Trzy nowe gry w Xbox Game Pass. Heroes of Might and Magic: Olden Era debiutuje w subskrypcji

Ostatnie dni kwietnia w usłudze Xbox Game Pass to prawdziwe święto dla graczy. Microsoft zaserwował aż 5 gier w 3 dni, z czego większość to gorące premiery. Bezsprzecznym królem zestawienia jest powrót legendy strategii turowych.
Heroes of Might and Magic: Olden Era i 2 inne gry w Xbox Game Pass
Heroes of Might and Magic: Olden Era zadebiutowało właśnie we wczesnym dostępie i jest dostępna w ramach PC Game Pass oraz Xbox Game Pass Ultimate. To prequel kultowej „trójki”, który ma przywrócić serii dawną chwałę. W grze zobaczymy klasyczną rozgrywkę w nowoczesnym wydaniu, szacunek do korzeni serii i bogatą zawartość już na starcie Early Accessu.
Najnowsza odsłona słynnej serii „Heroes of Might and Magic” łączy strategiczne budowanie imperium, epickie turowe bitwy taktyczne oraz rozbudowaną mechanikę RPG w świecie fantastycznych bestii, potężnych czarodziejów i zaciekłych wojowników. Eksploruj tętniący życiem świat pełen tajemnic i niebezpieczeństw, przechodząc epicką kampanię fabularną, która zwiastuje zbliżającą się zagładę, lub podbijaj zarówno generowane proceduralnie, jak i ręcznie tworzone mapy, budując wspaniałe miasta i gromadząc potężne armie mitycznych stworzeń, by pokonać swoich wrogów.
Do PC Game Pass oraz Ultimate w ramach wczesnego dostępu dołączyło również Sledding Game. Jest to zimowy sandbox, w którym możemy pojeździć na sankach, lepić bałwany i brać udział w bitwach na śnieżki.
„Sledding Game” to wieloosobowa gra o sportach zimowych z czatem głosowym opartym na bliskości. Wybierz się na sanki, zrelaksuj się i sprawdź, co jeszcze można tu robić. Gra wykorzystuje fizykę ragdoll, dzięki czemu zderzenia wyglądają naprawdę strasznie dobrze.
Korzystaj z czatu głosowego opartego na dystansie, aby rozmawiać ze znajomymi, albo wyrażaj swoje emocje, wielokrotnie zderzając się ze sobą.
GramTV przedstawia:
Oferta została wzbogacona również o TerraTech Legion. Jest to spin-off znanej marki, skupiający się na przetrwaniu na arenie. Budujemy własne futurystyczne maszyny i walczymy o przetrwanie wrogim świecie. Tytuł również trafił do PC Game Pass i Ultimate.
Rój botów opartych na sztucznej inteligencji przetacza się przez galaktykę, pochłaniając wszystko na swojej drodze. Jako niepokorny technik o stalowych nerwach musisz posprzątać po tej rzezi. Zbuduj coś wystarczająco szybkiego, groźnego lub potężnego, by odeprzeć atak, a potem zniszcz wszystko na zgruby.
Przypomnijmy, że w ciągu ostatnich dwóch dni do usługi trafiły Trepang2 oraz Aphelion.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!