Trzy nowe gry w Xbox Game Pass. Heroes of Might and Magic: Olden Era debiutuje w subskrypcji

Ostatnie dni kwietnia w usłudze Xbox Game Pass to prawdziwe święto dla graczy. Microsoft zaserwował aż 5 gier w 3 dni, z czego większość to gorące premiery. Bezsprzecznym królem zestawienia jest powrót legendy strategii turowych.

Heroes of Might and Magic: Olden Era i 2 inne gry w Xbox Game Pass

Heroes of Might and Magic: Olden Era zadebiutowało właśnie we wczesnym dostępie i jest dostępna w ramach PC Game Pass oraz Xbox Game Pass Ultimate. To prequel kultowej „trójki”, który ma przywrócić serii dawną chwałę. W grze zobaczymy klasyczną rozgrywkę w nowoczesnym wydaniu, szacunek do korzeni serii i bogatą zawartość już na starcie Early Accessu.