Xbox Game Pass szykuje rewolucję? Sam wybierzesz, za co płacisz — i dobrze na tym wyjdziesz

Nowy model subskrypcji może oddać kontrolę w ręce użytkowników. To odpowiedź na kontrowersje sprzed miesięcy.

Niedawno informowaliśmy, że usługa Xbox Game Pass wyraźnie potaniała. Miała to być odpowiedź na niedawne kontrowersje. To jednak może nie być koniec zmian. Microsoft rozważa kolejne modyfikacje swojej subskrypcji. Według doniesień serwisu Windows Central, w przyszłości Xbox Game Pass może zyskać zupełnie nowy model — tzw. „wybierz własny plan”, czyli możliwość samodzielnego konfigurowania pakietu przez graczy. Xbox Game Pass pozwoli nam na jeszcze większa swobodę wyboru? Nowy system miałby pozwolić użytkownikom decydować, z jakich elementów usługi chcą korzystać. Obecnie Game Pass oferuje kilka sztywnych wariantów, takich jak Essential, Premium czy Ultimate. W przyszłości mogłoby się to zmienić — gracze wybieraliby konkretne funkcje i płacili tylko za te, które faktycznie wykorzystują.

Wśród rozważanych opcji znajduje się m.in. możliwość rezygnacji z Xbox Cloud Gaming, co mogłoby obniżyć miesięczny koszt abonamentu. Podobnie miałoby być z dodatkowymi usługami powiązanymi z konkretnymi grami — jak np. bonusy do Fortnite w ramach Fortnite Crew.

Zmiany nie biorą się znikąd. Jak doskonale pamiętamy, w październiku 2025 roku cena Xbox Game Pass Ultimate wzrosła do 30 dolarów miesięcznie, co wywołało falę krytyki i masowe rezygnacje z subskrypcji. Choć oferta została rozszerzona m.in. o gry z katalogu Ubisoft, nie wystarczyło to, by uspokoić nastroje. Usługa spotkała się z falą anulowanych subskrypcji. Obecna obniżka cen ma być próbą odzyskania zaufania graczy. Z kolei nowy, bardziej elastyczny model subskrypcji może być kolejnym krokiem w tym kierunku. Jednym z kluczowych elementów Game Passa pozostaje dostęp do nowych gier w dniu premiery. Jednak nawet tutaj mogą zajść zmiany. Już teraz wiadomo, że seria Call of Duty została wyłączona z tej zasady, co pozwoliło obniżyć cenę abonamentu. Niewykluczone, że w przyszłości gracze sami zdecydują, czy chcą płacić więcej za dostęp do premierowych tytułów, czy z niego zrezygnować w zamian za niższą cenę. Na razie to tylko plotki, ale jeśli się potwierdzą, Xbox Game Pass może przejść jedną z największych zmian w swojej historii — i stać się usługą znacznie bardziej dopasowaną do potrzeb graczy.

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.










