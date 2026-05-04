Fallout 3 już teraz posiada niemal idealny remaster

Dzięki jednej funkcji kultowe RPG działa lepiej niż kiedykolwiek.
Choć fani Fallout 3 wciąż czekają na oficjalny remaster lub kolejną część serii, okazuje się, że ulepszona wersja gry… już istnieje. Przynajmniej dla części graczy, którzy mogą wrócić do klasyka w znacznie lepszej formie niż przy premierze.
Fallout 3 wyraźnie wyższym poziomem FPS
Mowa o funkcji FPS Boost dostępnej na konsolach Xbox Series X. Pozwala ona starszym grom działać z wyższą liczbą klatek na sekundę – bez konieczności ingerencji twórców gry. W ten właśnie sposób kultowy Fallout 3 może mieć 60 klatek na sekundę zamiast pierwotnych 30. To znacząca różnica, szczególnie w przypadku gry, która pierwotnie ukazała się w 2008 roku. Dodatkowo tytuł korzysta z ulepszonej rozdzielczości 4K, co sprawia, że wygląda wyraźnie lepiej na nowoczesnych ekranach.
Gracze szybko zauważyli różnicę. Szczególnie ci, którzy wciąż marzą o remasterze gry. W sieci pojawia się wiele opinii, że powrót do Fallouta 3 w takiej formie potrafi całkowicie odświeżyć doświadczenie i sprawić, że gra wydaje się bardziej współczesna. Podobne ulepszenia dotyczą także innych odsłon serii, takich jak Fallout: New Vegas czy Fallout 4.
To jednak tylko ulepszenie. Bo nie zmienia to faktu, że gracze wciąż liczą na oficjalny remaster. Od dłuższego czasu pojawiają się doniesienia, że Bethesda może pracować nad odświeżoną wersją gry, podobną do niedawnego Oblivion Remastered. Na razie jednak brak konkretów, a studio skupia się na innych projektach, w tym The Elder Scrolls VI.
Do tego czasu obecna wersja z ulepszeniami na Xboxie pozostaje najlepszym sposobem, by wrócić do jednego z najważniejszych RPG-ów w historii. I dla wielu graczy to wystarczający powód, by ponownie zanurzyć się w postapokaliptycznym świecie.
