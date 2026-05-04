Fallout 3 już teraz posiada niemal idealny remaster

Choć fani Fallout 3 wciąż czekają na oficjalny remaster lub kolejną część serii, okazuje się, że ulepszona wersja gry… już istnieje. Przynajmniej dla części graczy, którzy mogą wrócić do klasyka w znacznie lepszej formie niż przy premierze.

Fallout 3 wyraźnie wyższym poziomem FPS

Mowa o funkcji FPS Boost dostępnej na konsolach Xbox Series X. Pozwala ona starszym grom działać z wyższą liczbą klatek na sekundę – bez konieczności ingerencji twórców gry. W ten właśnie sposób kultowy Fallout 3 może mieć 60 klatek na sekundę zamiast pierwotnych 30. To znacząca różnica, szczególnie w przypadku gry, która pierwotnie ukazała się w 2008 roku. Dodatkowo tytuł korzysta z ulepszonej rozdzielczości 4K, co sprawia, że wygląda wyraźnie lepiej na nowoczesnych ekranach.