Przełom w Microsoft. Asha Sharma przyznaje, że Game Pass stał się zbyt drogi

Wewnątrz giganta z Redmond dochodzi do poważnej rewizji dotychczasowej strategii. Jak wynika z wewnętrznej notatki, do której dotarł serwis The Verge, nowa CEO Microsoft Gaming, Asha Sharma, wyraziła szczere zaniepokojenie obecnym stanem usługi Xbox Game Pass. Według niej subskrypcja w obecnej formie stała się barierą finansową dla wielu graczy.
Xbox – „Obecny model nie jest ostateczny”
W notatce skierowanej do pracowników Sharma podkreśla, że choć Game Pass pozostaje fundamentem wartości marki Xbox, wymaga on ewolucji, aby odzyskać zaufanie użytkowników.
W krótkiej perspektywie Game Pass stał się zbyt drogi dla graczy, dlatego potrzebujemy lepszego równania wartości. W dłuższej perspektywie przekształcimy usługę w bardziej elastyczny system, co będzie wymagało czasu na testy i wyciągnięcie wniosków. – czytamy w raporcie.
To wyznanie następuje po fali krytyki, która przetoczyła się przez sieć w październiku ubiegłego roku, kiedy cena wariantu Ultimate wzrosła do 30 dolarów miesięcznie. Zmieniono wtedy również zasady dostępu do premierowych gier Xbox Game Studios – w niższych planach (Premium) zaczęły się one pojawiać z rocznym opóźnieniem.
Choć Sharma nie przedstawiła jeszcze konkretnych planów, ma „zagłębić się” w temat podczas przyszłotygodniowego spotkania z pracownikami. Spekulacje na temat nowej struktury cenowej podsycają najnowsze odkrycia dataminerów. Odnalezione w kodzie ślady sugerują powstanie nowego, tańszego planu, który miałby obejmować wyłącznie gry wydawane bezpośrednio przez Microsoft.
Zauważenie zbyt wysokiej ceny Game Passa przez Microsoft zdecydowanie może być powodem do radości dla fanów. Oznacza to najprawdopodobniej pozytywne zmiany w tej kwestii.
