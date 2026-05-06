Xbox Game Pass z nowymi grami. Wildgate i Ben 10 Power Trip już w ofercie

Mikołaj Berlik
2026/05/06 11:00
Biblioteka abonamentu Microsoftu ponownie się powiększa.

Subskrybenci Xbox Game Pass mogą już sprawdzić kolejne nowości z majowej oferty. Do oferty trafiły dwie gry – Ben 10 Power Trip oraz Wildgate – które zasilają katalog dostępny na konsolach, PC oraz w chmurze. Abonenci premium otrzymali też trzy inne tytuły.

Xbox Game Pass – nowe produkcje i rozszerzenie katalogu

Pierwsza z nowych propozycji, Ben 10 Power Trip, to przygodowa gra akcji bazująca na popularnej animacji Ben 10. Produkcja pozwala wcielić się w tytułowego bohatera i wykorzystać jego zdolności w walce z przeciwnikami oraz podczas eksploracji otwartego świata.

Ben Tennyson wraz ze swoją rodziną korzystał z uroków wakacji w Europie – aż okrutny Hex obudził moc czterech potężnych kryształów i przyzwał przerażających gości wprost z Pustki. Teraz Ty musisz pomóc Benowi w pokrzyżowaniu Hex-tremalnie złowieszczych planów potężnego czarnoksiężnika!

Drugą nowością jest Wildgate, czyli wieloosobowa gra science fiction, w której gracze trafiają na pokład statku kosmicznego. Głównym celem rozgrywki jest przejęcie i utrzymanie kontroli nad potężnym artefaktem.

Wildgate to wieloosobowa strzelanka typu PvPvE oferująca 3 różne tryby rozgrywki. W trybie Artifact Brawl musisz jako pierwszy zdobyć artefakt i przedrzeć się przez Wildgate lub zniszczyć statki wszystkich rywalizujących załóg, aby zostać zwycięzcą. W trybie Fleet Battle dwie ogromne drużyny, liczące po 12 graczy, walczą ze sobą w bezlitosnej, pełnej akcji bitwie. Jeśli wolisz bardziej spokojną wyprawę po łupy, zbierz skarby i uciekaj z łupami, zanim zostaniesz wysadzony w powietrze w trybie Treasure Hunt.

To jednak nie koniec zmian w katalogu. Wcześniej do usługi w wersji Ultimate trafił również MOTORSLICE, a użytkownicy wariantu Premium otrzymali dostęp do kolejnych tytułów: Wuchang: Fallen Feathers, Descenders Next i Wheel World.

Microsoft przypomina jednocześnie, że część gier opuści usługę 15 maja. Wśród nich znajdują się m.in. Galacticare czy Planet of Lana, co oznacza, że zainteresowani powinni się pospieszyć z ich sprawdzeniem.

Źródło:https://news.xbox.com/en-us/2026/05/05/xbox-game-pass-may-2026-wave-1/

