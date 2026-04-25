Nie tak szybko. Nowa szefowa Xbox nie wyklucza powrotu ekskluzywnych gier — ale decyzja jeszcze nie zapadła

Xbox wyraźnie miesza w swojej strategii.

Od pewnego czasu wiadomo, że Xbox chce zmienić swoją politykę dotyczącą gier na wyłączność. Teraz temat wraca ze zdwojoną siłą. Nowa szefowa marki, Asha Sharma, po raz pierwszy odniosła się do niego bezpośrednio — choć nadal bardzo ostrożnie. Xbox nie wyklucza powrotu ekskluzywności W wywiadzie Sharma jasno dała do zrozumienia, że kierunek nie jest jeszcze przesądzony.

Podejdziemy do tego w sposób oparty na danych i strategii, a potem przyjrzymy się naszym zasadom i podejmiemy decyzje. To pierwsza tak bezpośrednia wypowiedź na temat ekskluzywnych gier od momentu, gdy objęła stanowisko. Co istotne, Sharma nie zamknęła drzwi przed powrotem do tej polityki, mimo że w ostatnich miesiącach Xbox wyraźnie odchodził od modelu „tylko u nas”. Nowa szefowa podkreśla jednak, że nie zamierza się spieszyć. „Chcę podjąć właściwą decyzję, a nie najszybszą decyzję” — zaznaczyła, przypominając, że pełni swoją funkcję dopiero od około 60 dni. Na pytanie o konkretny termin zmian odpowiedź była wymijająca: Nie mamy jeszcze nic, do czego jesteśmy gotowi się zobowiązać. Podzielimy się szczegółami, kiedy będziemy gotowi. Wszystko wskazuje więc na to, że mowa tu o decyzjach długofalowych, które — jak sama Sharma określiła — mogą mieć wpływ nawet na kolejną dekadę funkcjonowania marki. Ewentualny powrót do ekskluzywności byłby dużym zwrotem w strategii Microsoft, który w ostatnich latach konsekwentnie rozwijał ideę udostępniania swoich gier na różnych platformach — także u konkurencji.

To podejście nie wzięło się znikąd. Gigant z Redmond zainwestował ogromne środki w rozwój swojego portfolio, przejmując wiele znanych marek. Naturalnym krokiem stało się więc docieranie do jak największej liczby graczy — stąd obecność gier Xboxa na platformach takich jak PlayStation czy Nintendo. W wywiadzie pojawił się także temat Xbox Game Pass, który pozostaje kluczowym elementem strategii. Sharma podkreśliła, że celem jest rozwój usługi poprzez przyciąganie nowych użytkowników i utrzymanie ich na dłużej — m.in. dzięki zmianom cenowym. Nie zabrakło też odniesień do sprzętu. Szefowa Xboxa zapowiedziała dalsze inwestycje w obecne konsole oraz nacisk na przystępność cenową. Chcę mieć pewność, że ludzie na całym świecie będą mogli grać. Na razie Xbox pozostaje w fazie przejściowej. Kierunek zmian jest wyraźny, ale kluczowe decyzje wciąż są przed nami — i mogą zdefiniować przyszłość marki na długie lata.

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.










