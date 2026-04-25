Nie tak szybko. Nowa szefowa Xbox nie wyklucza powrotu ekskluzywnych gier — ale decyzja jeszcze nie zapadła

W wywiadzie Sharma jasno dała do zrozumienia, że kierunek nie jest jeszcze przesądzony.
Podejdziemy do tego w sposób oparty na danych i strategii, a potem przyjrzymy się naszym zasadom i podejmiemy decyzje.
To pierwsza tak bezpośrednia wypowiedź na temat ekskluzywnych gier od momentu, gdy objęła stanowisko. Co istotne, Sharma nie zamknęła drzwi przed powrotem do tej polityki, mimo że w ostatnich miesiącach Xbox wyraźnie odchodził od modelu „tylko u nas”.
Nowa szefowa podkreśla jednak, że nie zamierza się spieszyć. „Chcę podjąć właściwą decyzję, a nie najszybszą decyzję” — zaznaczyła, przypominając, że pełni swoją funkcję dopiero od około 60 dni. Na pytanie o konkretny termin zmian odpowiedź była wymijająca:
Nie mamy jeszcze nic, do czego jesteśmy gotowi się zobowiązać. Podzielimy się szczegółami, kiedy będziemy gotowi.
Wszystko wskazuje więc na to, że mowa tu o decyzjach długofalowych, które — jak sama Sharma określiła — mogą mieć wpływ nawet na kolejną dekadę funkcjonowania marki. Ewentualny powrót do ekskluzywności byłby dużym zwrotem w strategii Microsoft, który w ostatnich latach konsekwentnie rozwijał ideę udostępniania swoich gier na różnych platformach — także u konkurencji.
GramTV przedstawia:
To podejście nie wzięło się znikąd. Gigant z Redmond zainwestował ogromne środki w rozwój swojego portfolio, przejmując wiele znanych marek. Naturalnym krokiem stało się więc docieranie do jak największej liczby graczy — stąd obecność gier Xboxa na platformach takich jak PlayStation czy Nintendo.
W wywiadzie pojawił się także temat Xbox Game Pass, który pozostaje kluczowym elementem strategii. Sharma podkreśliła, że celem jest rozwój usługi poprzez przyciąganie nowych użytkowników i utrzymanie ich na dłużej — m.in. dzięki zmianom cenowym. Nie zabrakło też odniesień do sprzętu. Szefowa Xboxa zapowiedziała dalsze inwestycje w obecne konsole oraz nacisk na przystępność cenową.
Chcę mieć pewność, że ludzie na całym świecie będą mogli grać.
Na razie Xbox pozostaje w fazie przejściowej. Kierunek zmian jest wyraźny, ale kluczowe decyzje wciąż są przed nami — i mogą zdefiniować przyszłość marki na długie lata.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!