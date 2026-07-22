Pixar zwalnia pracowników. W studiu wskazano dwóch winowajców

Disney rozpoczął kolejną falę zwolnień w swoich strukturach. Najmocniej dotknęła ona Pixar, gdzie pracę ma stracić około 150 osób. Oficjalnie firma tłumaczy decyzję dalszą optymalizacją kosztów, reorganizacją działalności i dostosowaniem się do zmian na rynku rozrywki. Według doniesień zza kulis w studiu wskazuje się jednak konkretne produkcje, które miały przyczynić się do cięć.

Oryginalne animacje zawiodły. Pixar ma szukać oszczędności

Jak podaje The Wrap, zarówno ubiegłoroczne zwolnienia, jak i obecna redukcja etatów mają być wiązane przede wszystkim z wynikami filmów Hopnięci i Elio. Choć Hopnięci zebrali przyzwoite recenzje i zarobili około 390 mln dolarów przy budżecie wynoszącym 150 mln dolarów, produkcja miała ostatecznie przynieść straty po uwzględnieniu kosztów marketingu i dystrybucji. Jeszcze większym rozczarowaniem okazał się Elio. Produkcja przeszła trudny proces powstawania, a jej budżet miał wzrosnąć do około 300 mln dolarów. Tymczasem wpływy z kin na całym świecie zakończyły się na poziomie zaledwie 154 mln dolarów.