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Pixar zwalnia pracowników. W studiu wskazano dwóch winowajców

Jakub Piwoński
2026/07/22 21:00
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Sukces Toy Story 5 nie uchronił studia przed kolejną falą zwolnień. Wewnętrzne źródła wskazują, że największy wpływ na decyzję miały finansowe wyniki Hopniętych i Elio.

Disney rozpoczął kolejną falę zwolnień w swoich strukturach. Najmocniej dotknęła ona Pixar, gdzie pracę ma stracić około 150 osób. Oficjalnie firma tłumaczy decyzję dalszą optymalizacją kosztów, reorganizacją działalności i dostosowaniem się do zmian na rynku rozrywki. Według doniesień zza kulis w studiu wskazuje się jednak konkretne produkcje, które miały przyczynić się do cięć.

Hopnięci
Hopnięci

Oryginalne animacje zawiodły. Pixar ma szukać oszczędności

Jak podaje The Wrap, zarówno ubiegłoroczne zwolnienia, jak i obecna redukcja etatów mają być wiązane przede wszystkim z wynikami filmów Hopnięci i Elio. Choć Hopnięci zebrali przyzwoite recenzje i zarobili około 390 mln dolarów przy budżecie wynoszącym 150 mln dolarów, produkcja miała ostatecznie przynieść straty po uwzględnieniu kosztów marketingu i dystrybucji. Jeszcze większym rozczarowaniem okazał się Elio. Produkcja przeszła trudny proces powstawania, a jej budżet miał wzrosnąć do około 300 mln dolarów. Tymczasem wpływy z kin na całym świecie zakończyły się na poziomie zaledwie 154 mln dolarów.

GramTV przedstawia:

Według źródeł cytowanych przez amerykańskie media kierownictwo Pixara uznało oba filmy za kolejny dowód na to, że oryginalne animacje coraz trudniej osiągają wyniki finansowe, jakich oczekuje studio. W efekcie przyszłe autorskie projekty mają powstawać przy znacznie niższych budżetach. Warto przy tym zwrócić uwagę, że zarówno Hopnięci, jak i Elio nie należą do żadnej z popularnych serii Pixara. Oba filmy miały zapoczątkować nowe marki, ale widzowie po raz kolejny znacznie chętniej wybrali sprawdzone franczyzy, takie jak Toy Story czy W głowie się nie mieści.

Co ciekawe, zwolnienia następują mimo sukcesów największych marek Pixara. Toy Story 5 zbliża się już do miliarda dolarów wpływów z kin, a wcześniej W głowie się nie mieści 2 zakończyło swoją kinową drogę z wynikiem blisko 1,7 mld dolarów. Pokazuje to wyraźnie, że studio wciąż świetnie radzi sobie z rozwijaniem znanych serii, podczas gdy nowe marki mają coraz większy problem z przyciągnięciem szerokiej publiczności. Czy era takich hitów jak Wall.E, Dawno temu w trawie, Gdzie jest Nemo? jeszcze wróci?

Źródło:https://www.worldofreel.com/blog/2026/7/21/kncptzz6ztluhw1thgrw6j1u6pb9lp

Tagi:

Popkultura
film
kino
Disney
Hollywood
zwolnienia
film animowany
Pixar
klapa finansowa
Pixar Animation Studios
straty finansowe
Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




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Portal: v.6.1.112