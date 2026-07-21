Game Pass z nowościami na lipiec i sierpień. Wyczekiwane premiery i nie tylko

Biblioteka Xbox Game Pass została dziś wzbogacona o bardzo dobrze oceniany survival . Microsoft nie zwalnia jednak tempa, a klienci producenta konsol Xbox mogą szykować się na nadejście kolejnych interesujących tytułów. Amerykańska firma przedstawiła bowiem listę produkcji, które trafią do wspomnianej usługi w ciągu najbliższych dwóch tygodni.

Jednym z najważniejszych tytułów na liście jest bez wątpienia Halo: Campaign Evolved . Wspomniana produkcja to „wierna, lecz zmodernizowana wersja kampanii Halo: Combat Evolved”. Zgodnie z zapowiedziami gra zadebiutuje na rynku 28 lipca 2026 roku i tego samego dnia trafi w ręce abonentów Xbox Game Pass Ultimate oraz PC Game Pass.

Abonenci Microsoftu powinni jednak zwrócić szczególną uwagę na jeszcze jedną nowości. Mowa tutaj oczywiście o Beast of Reincarnation, czyli RPG akcji od znanego z serii Pokemon studia Game Freak, które ukaże się 4 sierpnia 2026 roku. Tego samego dnia w ręce subskrybentów w końcu trafi natomiast Heretic & Hexen, które obecnie dostępne jest wyłącznie w ramach Xbox Game Pass Ultimate i PC Game Pass.

Wymienione tytuły to nie wszystko, co przygotował dla swoich klientów Microsoft. Poniżej znajdziecie pełną listę gier, które trafią do biblioteki Game Pass w trakcie najbliższych dwóch tygodni.

Xbox Game Pass – oferta na lipiec i sierpień 2026

22 lipca – Shift at Midnight (PC, konsole Xbox Series X/S i chmura) – Game Pass Ultimate, PC Game Pass

– (PC, konsole Xbox Series X/S i chmura) – Game Pass Ultimate, PC Game Pass 23 lipca – Hell is Us (PC, konsole Xbox Series X/S i chmura) – Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass

– (PC, konsole Xbox Series X/S i chmura) – Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass 28 lipca – Halo: Campaign Evolved (PC, konsole Xbox Series X/S, handheld i chmura) – Game Pass Ultimate, PC Game Pass

– (PC, konsole Xbox Series X/S, handheld i chmura) – Game Pass Ultimate, PC Game Pass 30 lipca – Mistfall Hunter (PC, konsole Xbox Series X/S i chmura) – Game Pass Ultimate, PC Game Pass

– (PC, konsole Xbox Series X/S i chmura) – Game Pass Ultimate, PC Game Pass 31 lipca – Corsair Cove (PC) – Game Pass Ultimate, PC Game Pass

– (PC) – Game Pass Ultimate, PC Game Pass 4 sierpnia – Heretic + Hexen (PC, konsole Xbox, handheld i chmura) – Game Pass Premium

– (PC, konsole Xbox, handheld i chmura) – Game Pass Premium 4 sierpnia – Beast of Reincarnation (PC, konsole Xbox Series X/S, handheld i chmura) – Game Pass Ultimate, PC Game Pass