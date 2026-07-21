Zaloguj się lub Zarejestruj

Game Pass z nowościami na lipiec i sierpień. Wyczekiwane premiery i nie tylko

Mikołaj Ciesielski
2026/07/21 18:45
0
0

Microsoft przedstawił listę produkcji, które trafią do usługi Game Pass w ciągu najbliższych dwóch tygodni.

Biblioteka Xbox Game Pass została dziś wzbogacona o bardzo dobrze oceniany survival. Microsoft nie zwalnia jednak tempa, a klienci producenta konsol Xbox mogą szykować się na nadejście kolejnych interesujących tytułów. Amerykańska firma przedstawiła bowiem listę produkcji, które trafią do wspomnianej usługi w ciągu najbliższych dwóch tygodni.

Oferta Xbox Game Pass na lipiec i sierpień 2026
Oferta Xbox Game Pass na lipiec i sierpień 2026

Jednym z najważniejszych tytułów na liście jest bez wątpienia Halo: Campaign Evolved. Wspomniana produkcja to „wierna, lecz zmodernizowana wersja kampanii Halo: Combat Evolved”. Zgodnie z zapowiedziami gra zadebiutuje na rynku 28 lipca 2026 roku i tego samego dnia trafi w ręce abonentów Xbox Game Pass Ultimate oraz PC Game Pass.

GramTV przedstawia:

Abonenci Microsoftu powinni jednak zwrócić szczególną uwagę na jeszcze jedną nowości. Mowa tutaj oczywiście o Beast of Reincarnation, czyli RPG akcji od znanego z serii Pokemon studia Game Freak, które ukaże się 4 sierpnia 2026 roku. Tego samego dnia w ręce subskrybentów w końcu trafi natomiast Heretic & Hexen, które obecnie dostępne jest wyłącznie w ramach Xbox Game Pass Ultimate i PC Game Pass.

Wymienione tytuły to nie wszystko, co przygotował dla swoich klientów Microsoft. Poniżej znajdziecie pełną listę gier, które trafią do biblioteki Game Pass w trakcie najbliższych dwóch tygodni.

Xbox Game Pass – oferta na lipiec i sierpień 2026

  • 22 lipcaShift at Midnight (PC, konsole Xbox Series X/S i chmura) – Game Pass Ultimate, PC Game Pass
  • 23 lipcaHell is Us (PC, konsole Xbox Series X/S i chmura) – Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass
  • 28 lipcaHalo: Campaign Evolved (PC, konsole Xbox Series X/S, handheld i chmura) – Game Pass Ultimate, PC Game Pass
  • 30 lipcaMistfall Hunter (PC, konsole Xbox Series X/S i chmura) – Game Pass Ultimate, PC Game Pass
  • 31 lipcaCorsair Cove (PC) – Game Pass Ultimate, PC Game Pass
  • 4 sierpniaHeretic + Hexen (PC, konsole Xbox, handheld i chmura) – Game Pass Premium
  • 4 sierpniaBeast of Reincarnation (PC, konsole Xbox Series X/S, handheld i chmura) – Game Pass Ultimate, PC Game Pass
Wczytywanie ramki mediów.
Źródło:https://news.xbox.com/en-us/2026/07/21/xbox-game-pass-july-2026-wave-2/

Tagi:

News
Microsoft
oferta
Xbox Game Pass
usługa
nowości
Game Pass
Mikołaj Ciesielski

Cześć, jestem Mikołaj i w gram.pl pracuję od 2020 roku. Zajmuję się głównie newsami, ale tworzę też różnego rodzaju quizy oraz zestawienia TOP 10. Prywatnie fan fantastyki i gier z dobrą fabułą.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112