Game Pass z nowościami na lipiec i sierpień. Wyczekiwane premiery i nie tylko

Jednym z najważniejszych tytułów na liście jest bez wątpienia Halo: Campaign Evolved. Wspomniana produkcja to „wierna, lecz zmodernizowana wersja kampanii Halo: Combat Evolved”. Zgodnie z zapowiedziami gra zadebiutuje na rynku 28 lipca 2026 roku i tego samego dnia trafi w ręce abonentów Xbox Game Pass Ultimate oraz PC Game Pass.
GramTV przedstawia:
Abonenci Microsoftu powinni jednak zwrócić szczególną uwagę na jeszcze jedną nowości. Mowa tutaj oczywiście o Beast of Reincarnation, czyli RPG akcji od znanego z serii Pokemon studia Game Freak, które ukaże się 4 sierpnia 2026 roku. Tego samego dnia w ręce subskrybentów w końcu trafi natomiast Heretic & Hexen, które obecnie dostępne jest wyłącznie w ramach Xbox Game Pass Ultimate i PC Game Pass.
Wymienione tytuły to nie wszystko, co przygotował dla swoich klientów Microsoft. Poniżej znajdziecie pełną listę gier, które trafią do biblioteki Game Pass w trakcie najbliższych dwóch tygodni.
Xbox Game Pass – oferta na lipiec i sierpień 2026
22 lipca – Shift at Midnight (PC, konsole Xbox Series X/S i chmura) – Game Pass Ultimate, PC Game Pass
23 lipca – Hell is Us (PC, konsole Xbox Series X/S i chmura) – Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass
28 lipca – Halo: Campaign Evolved (PC, konsole Xbox Series X/S, handheld i chmura) – Game Pass Ultimate, PC Game Pass
30 lipca – Mistfall Hunter (PC, konsole Xbox Series X/S i chmura) – Game Pass Ultimate, PC Game Pass
31 lipca – Corsair Cove (PC) – Game Pass Ultimate, PC Game Pass
4 sierpnia – Heretic + Hexen (PC, konsole Xbox, handheld i chmura) – Game Pass Premium
4 sierpnia – Beast of Reincarnation (PC, konsole Xbox Series X/S, handheld i chmura) – Game Pass Ultimate, PC Game Pass
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