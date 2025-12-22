Nergal z Behemotha na temat Bożego Narodzenia: "To święto nie ma dla mnie żadnych religijnych skojarzeń”

Kontrowersyjny muzyk posądzany często o satanizm, stwierdził, że zdecydowanie obchodzi Boże Narodzenie, choć z nieco innych powodów.

W nowym wywiadzie dla podcastu Everblack, frontman Behemotha, Adam “Nergal” Darski, odniósł się do kwestii świąt Bożego Narodzenia. Muzyk, wychowany w wierze katolickiej, a dziś znany ze swoich antychrześcijańskich, satanistycznych i antyestablishmentowych poglądów, otwarcie przyznał, że mimo wszystko świętuje ten czas z rodziną.

Nergal i jego stosunek do Bożego Narodzenia

Zapytany o to, czy obchodzi Boże Narodzenie, odpowiedział bez wahania: