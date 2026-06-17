XBOX przepala pieniądze? Te liczby dają do myślenia

Inny przykład to The Outer Worlds 2. Od dawna mówiło się, że ubiegłoroczny tytuł Obsidian Entertainment zupełnie nie spełnił oczekiwań XBOXA. Patrząc na suche liczby, trudno być zaskoczonym, bo 1 milion kopii przy 100 milionach dolarów budżetu na kolana nie rzuca. Szczególnie, że Kingdom Come Deliverance 2 sprzedało się 5-krotnie lepiej, kosztując “zaledwie” 40 milionów dolarów. Na papierze wygląda to więc tak, że gamingowy dział Microsoftu tylko na dwóch wspomnianych produkcjach utopił 200 milionów dolarów, bo przy takiej liczbie egzemplarzy trudno mówić tutaj o jakimś możliwym do zauważenia przez dużą korporację zarobku.

We wpisie opublikowanym przez Pulmana możemy wyczytać:

Na bardzo uproszczonym poziomie sprowadza się to po prostu do tego, i trudno nie odnieść wrażenia, że ten trend będzie się utrzymywał. Jeśli twój produkt kosztuje dwa razy więcej w produkcji, a jest znacznie mniej atrakcyjny dla konsumentów niż konkurencja, to zbankrutujesz. Co więcej, nie da się już zaangażować PR-u do podparcia tytułu za pomocą przychylnych publikacji w prasie, jeśli nie jest on atrakcyjny dla rynku.

Jak zauważył Robert Wynne, to na Xboksa spada tutaj główna wina za pozwolenie swoim studiom na tworzenie tych gier w taki sposób, w jaki to robiły. To ogromna porażka zarządzania, a w niektórych przypadkach ewidentnie pozwolono, by wariaci rządzili domem wariatów. Jestem też całkiem pewien, że deweloperzy czują się, jakby usunięto im grunt spod nóg, oraz że – podobnie jak w przypadku platform streamingowych – wczesny okres streamingu pomógł stworzyć kulturę pozbawioną konsekwencji i odpowiedzialności. Mówiąc najprościej, kiedy odetnie się tworzenie komercyjnej rozrywki od sprzedaży i zysków, kulturę firmy zaczynają przenikać ambiwalencja, samozadowolenie, rozpraszacze i własne ukryte cele. Ale to nie jest problem tylko Xboksa i na tym się nie skończy. Kolejne zamknięcia studiów są w drodze.