XBOX przepala pieniądze? Te liczby dają do myślenia

Niedawno pojawiły się doniesienia o rzekomych ogromnych problemach finansowych XBOXA. Doniesienia mocno alarmujące.
Co prawda zostały one zdementowane. Niemniej nadal pewne analizy wydają się co najmniej alarmujące.
Nieudane inwestycje XBOXA?
W mediach społecznościowych zwrócił na to uwagę Simon Pulman z firmy prawniczej Pryor Cashman. Podał on przy tym przykłady kilku produkcji – niektórych wydanych przez XBOXA oraz tych, za które odpowiedzialne były inne firmy. Od razu wyjaśnijmy – to zestawienie nie wypada dla Zielonych korzystnie. Weźmy South of Midnight, stworzone przez Compulsion Games, które rzekomo ma być zagrożone zamknięciem. Jak podaje Pulman, budżet tej pozycji miał wynieść ponad 100 milionów dolarów, co rzekomo przełożyło się na sprzedaż na poziomie zaledwie 500 tysięcy egzemplarzy. Dla porównania Stellar Blade z budżetem o połowę mniejszym sprzedało się w liczbie 6 milionów kopii.
Inny przykład to The Outer Worlds 2. Od dawna mówiło się, że ubiegłoroczny tytuł Obsidian Entertainment zupełnie nie spełnił oczekiwań XBOXA. Patrząc na suche liczby, trudno być zaskoczonym, bo 1 milion kopii przy 100 milionach dolarów budżetu na kolana nie rzuca. Szczególnie, że Kingdom Come Deliverance 2 sprzedało się 5-krotnie lepiej, kosztując “zaledwie” 40 milionów dolarów. Na papierze wygląda to więc tak, że gamingowy dział Microsoftu tylko na dwóch wspomnianych produkcjach utopił 200 milionów dolarów, bo przy takiej liczbie egzemplarzy trudno mówić tutaj o jakimś możliwym do zauważenia przez dużą korporację zarobku.
We wpisie opublikowanym przez Pulmana możemy wyczytać:
Na bardzo uproszczonym poziomie sprowadza się to po prostu do tego, i trudno nie odnieść wrażenia, że ten trend będzie się utrzymywał. Jeśli twój produkt kosztuje dwa razy więcej w produkcji, a jest znacznie mniej atrakcyjny dla konsumentów niż konkurencja, to zbankrutujesz. Co więcej, nie da się już zaangażować PR-u do podparcia tytułu za pomocą przychylnych publikacji w prasie, jeśli nie jest on atrakcyjny dla rynku.
Jak zauważył Robert Wynne, to na Xboksa spada tutaj główna wina za pozwolenie swoim studiom na tworzenie tych gier w taki sposób, w jaki to robiły. To ogromna porażka zarządzania, a w niektórych przypadkach ewidentnie pozwolono, by wariaci rządzili domem wariatów. Jestem też całkiem pewien, że deweloperzy czują się, jakby usunięto im grunt spod nóg, oraz że – podobnie jak w przypadku platform streamingowych – wczesny okres streamingu pomógł stworzyć kulturę pozbawioną konsekwencji i odpowiedzialności. Mówiąc najprościej, kiedy odetnie się tworzenie komercyjnej rozrywki od sprzedaży i zysków, kulturę firmy zaczynają przenikać ambiwalencja, samozadowolenie, rozpraszacze i własne ukryte cele. Ale to nie jest problem tylko Xboksa i na tym się nie skończy. Kolejne zamknięcia studiów są w drodze.